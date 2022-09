Automovilistas denuncian a policía de tránsito pidiendo “moche” a colectivos

Varias personas a través de redes sociales han mencionado que autoridades de la Secretaría de Transporte han detenido a colectiveros sin justificación aprovechando el reciente tema del colectivo de la muerte para buscar extorsionar a los conductores por lo cual, exhortan a los uniformados a realizar bien sus labores sin buscar beneficios a costa de afectar a los demás.

Trascendió de manera informal que un elemento de tránsito en motocicleta se encuentra en las paradas más importantes de la ciudad con la intención de detener a los colectivos para buscar extorsionarlos y es que actualmente, debido a los últimos sucesos, los conductores de transporte se encuentran más presionados que nunca ya que el menor error es causa de una infracción.

También puedes leer: Ya no más accidentes, denuncian a la ruta 79 Plan de Ayala al llevar exceso de pasajeros

La ruta 93 uno de los colectivos que tienen su recorrido en el libramiento ha sido detenida en tres ocasiones pero en ninguna han dado un solo peso o sido acreedor de una multa pues, según comenta uno de los conductores, se habló de esto desde el día que ocurrió el accidente y sabían que esto iba a ocurrir por lo cual, los advirtieron desde semanas atrás.









“No podemos confirmar a ciencia cierta que sea verdad, si nos han detenido para pedir papeles pero tenemos todo en orden, nos advirtieron que esto iba a pasar así que mejor intentamos hacer lo mejor posible, conducir a la velocidad reglamentaria, no subir gente parada, respetar las paradas donde se deben de subir y tener todo en regla para cuando nos paren, invitamos a todas las rutas a seguir este ejemplo” Adrian Morales, conductor.

Sobre el rumor que se creó por parte de los ciudadanos, uno de los checadores afirma que podría ser cierto pues incluso hay motos que empiezan a seguirlos desde las paradas hasta las zonas concurridas en busca de un error para lograr sacar su beneficio, regularmente lo hacen en las horas picos.

“No puedo confirmar si es verdad o no porque yo no lo he visto, pero si lo dicen los ciudadanos es por algo, te invito que te quedes en la parada, que veas como constantemente nos acosan estando aquí y siguiendo rutas, no se si lo hacen por el bien de los pasajeros o para un beneficio propio” Roberto Cancino, finalizó.