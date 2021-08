Avala IP sancionar a quien no cumpla con protocolos sanitarios

La iniciativa privada de Tapachula ve con buenos ojos las medidas restrictivas que se aplicarán en la ciudad, para evitar que sigan creciendo los contagios de Covid-19.

“Todas las medidas para prevenir más contagios del coronavirus son bienvenidas, pero se deben aplicar parejo, porque hay lugares donde no es así y no debe haber simulación”, indicó José Elmer Aquiahuatl Herrera, presidente de la Asociación de Comerciantes Establecidos y Propietarios de Inmuebles de Tapachula (ACEPITAP).





En el centro de Tapachula hay un promedio de mil 200 negocios de diferentes giros y algunos han dejado de seguir las medidas que la Secretaría de Salud ha pedido.

“Hago un llamado a la ciudadanos y empresarios de la ciudad a que sigamos sumando y tomando todas las medidas que solicitan las autoridades de Salud ante los incrementos de contagios de coronavirus”. Añadió que los contagios y las muertes por este virus continúan en la ciudad y en territorio chiapaneco, por lo que los ciudadanos deben seguir cuidándose de esta enfermedad y los empresarios seguir aplicando las medidas o protocolos sanitarios en nuestros negocios.

Asimismo, el presidente de la Asociación de Establecimientos de Entretenimiento de Tapachula (ASEET), Antonio Armas Hernández, indicó que ellos siempre han estado en comunicación y coadyuvado con las autoridades para evitar contagios.

Todos deben poner de su parte para evitar cierre de zonas ya que eso impactaría económicamente a todos los sectores productivos/ Foto: Alejandro Gómez | Diario del Sur

“Lo que pedimos es que no paguen justos por pecadores y si se tiene que aplicar la ley que se haga con quienes no se apeguen a las medidas sanitarias que exige la Cofepris”. “Nosotros vamos a seguir apegándonos a lo que digan las autoridades, porque no queremos el retroceso del semáforo epidemiológico de la ciudad, ya que eso si sería un golpe fuerte para todos”, señaló.

Finalmente consideran que todos deben poner de su parte para evitar cierre de zonas ya que eso impactaría económicamente a todos los sectores productivos.