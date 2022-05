Ayuntamiento deja inconclusa la limpieza de alcantarillas en Tuxtla

El día comenzó con la sorpresa de que en esta tercera mañana de lluvia las autoridades tuxtlecas no salieron a realizar los trabajos de limpieza que comenzaron ayer en las colonias chiapanecas y nuevamente están llenas de escrombros; la colonia de San José es la más afectada a tal grado que los automóviles no pueden pasar por esa zona debido a los “topes” de basura que se forman en el acantarillado.

Los líderes y vecinos de las colonias como Terán, Real del Bosque, Fovisste, entre otras ubicadas en el lado poniente de la ciudad despertaron este tercer día de lluvias con más basuras que el primero y es que en esta ocasión, no hubo trabajos de limpieza por parte del ayuntamiento de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y únicamente fueron los vecinos quienes comenzaron a quitar los escombros; las molestias continúan ya que para algunos pasar por las calles fue imposible debido a estos problemas con el drenaje.





Los vecinos afirmaron que desde muy temprano tuvieron que remover los escombros ante la falta de limpieza / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





La más afectada en este tercer día fue la colonia San José Terán, en donde los vecinos afirmaron que desde muy temprano tuvieron que remover los escombros ante la falta de limpieza; por lo cual, algunos molestos porque llegarían tarde a sus labores afirmaron que esta situación no debe ocurrir y esperan que los encargados del ayuntamiento puedan doblar esfuerzos para mantener limpias estas zonas ya que podrían provocar un accidente.

“Nos levantamos con la sorpresa de que había lluvia, luego al salir de casas estuvimos batallando con algunos vecinos para sacar la basura ya que los carros no podían pasar; nadie se quiere mojar y eso lo entiendo pero las autoridades deben doblar esfuerzos para evitar que esto pase, el primer día si lo hicieron bien, no en todas las colonias pero al menos pasaron, ahora ni eso, ya no lo hicieron, esperemos que en los próximos días vuelvan a activarse” Leonardo Camacho, vecino.





Exhortaron a las autoridades a estar pendientes de esta situación que está transcurriendo en la capital chiapaneca / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





Las denuncias continúan en múltiples colonias por ahora en las que ya se reunieron con los líderes son en las anteriores mencionadas quienes otra vez exhortaron a las autoridades a estar pendientes de esta situación que está transcurriendo en la capital chiapaneca para evitar que se vuelva un caos con estas fuertes lluvias que se están suscitando.

Colonias con problemas de basura en las alcantarillas :

- San José Terán

- Real del Bosque

- Fovisste

- Terán

- Xapamaipac

- Colinas del oriente

- Patria nueva

- Paso Limón

- 24 de junio.

- San Pedro progresivo