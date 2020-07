Ayuntamiento tuxtleco contradice indicaciones de la Secretaría de Salud de Chiapas

Un anuncio de la Secretaría de Salud del estado de Chiapas que se puede observar en la vía Chiapa - Tuxtla, poco antes de plaza ámbar pide a la población no usar el cubrebocas a menos que tenga síntomas de ser portador de Covid-19.

Textualmente, el espectacular dice: "la vida útil de un cubrebocas es de 2 horas... si no tienes los síntomas No uses cubrebocas", la publicidad cuenta con el logotipo de la Secretaría de Salud del estado.





Cabe mencionar que apenas el 1 de julio el Ayuntamiento tuxtleco por medio de un acuerdo de Cabildo, hizo oficial el uso obligatorio de cubrebocas para la población de la ciudad capital de Chiapas, advirtiendo que quien no lo porte en espacios públicos podría ser sancionado e incluso llevado a prisión.





Ante esta situación los ciudadanos piden que haya congruencia entre lo que exige el Ayuntamiento y lo que publican las autoridades sanitarias, pues se confunden y cualquier argumento puede ser usado para evitar la sanción, la multa o el arresto que señala el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.





