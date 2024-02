Contaminación en Bahía de Paredón pone en riesgo la salud de pescadores

Al menos 5 mil pescadores de 20 cooperativas que trabajan en la zona de Bahía de Paredón municipio de Tonalá, Chiapas, se encuentran en riesgo de contraer enfermedades de la piel, gastrointestinales, incluso hasta cáncer, esto debido a la contaminación en la zona por el desagüe de aguas negras.

La Bahía de Paredón es uno de los municipios más grandes de Tonalá, Chiapas, con mas de 9 mil habitantes siendo de los principales exportadores de pescado róbalo, pargo, dorado, camarón. Desde hace 20 años aproximadamente ciudadanos y pescadores comenzaron a ser afectados por las aguas negras que provienen del municipio de Tonalá, Chiapas.

Esta bahía casi el 60 por ciento de lo pobladores se dedica a la actividad pesquera, conformada por 20 cooperativas, haciendo un total de 5 mil pescadores, pero si este problema grave de contaminación no se frena la producción pesquera podría extinguirse dejando a miles sin sustento, además de contraer enfermedades.

Joel Ramírez Mateo, uno de los habitantes de esta bahía y dedicado a la pesca, comentó en entrevista que llevan casi 20 años exigiendo reparación, anteriormente no existía el puente que cruza la embarcación, pasándolo en canoa con la familia y niños, en una de las oraciones se volteo la embarcación y dos menores estuvieron a punto de perder la vida.

En febrero de 2021 el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas inauguró la 3era parte de la planta de aguas residuales, en las que se comprometían a que trabajaría al 100%, hasta el día de hoy la planta nunca funcionó.





Cerca de 2 km del canal es el que se encuentra contaminado, aparte el desemboque se encuentra en el mar a 500 metros de Paredón, lo que también ha causado impacto ambiental provocando la contaminación a la fauna. Cada año dragan pero ya no permitieron por que lo dejaban a orilla del río provocando más contaminación en las casas que se encuentran en la orilla del canal.

El problema es directo desde Tonalá por la planta de tratamiento de aguas residuales, la cual el año pasado comenzó a trabajar dejándole el problema a los pobladores de Paredón. El tema de contaminación también está afectando la producción de camarón, róbalo se está terminando, los pescados desovan en las orillas y al haber agua contaminada ya no se reproduce.

Las embarcaciones de los pescadores se encuentran en las orillas del canal de aguas negras / Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas

Al mes cerca de 120 toneladas de camarón vendían, actualmente tan solo media tonelada al mes. Asimismo ellos reciben un apoyo federal por tan solo 7 mil 500 al año, lo que no les alcanza para pagar los motores que se descomponen por las aguas negras, mencionando que son cerca de 20 mil pesos que les sale la compostura, esa problemática también deriva a la migración de algunos jóvenes hacia otros estados del norte del país.

Andrés Ramírez, otro joven pescador de 20 años aseguró que una de las habitaciones que tiene en su casa cuenta con aire acondicionado, pero el mal olor es imposible prenderlo ya que el cuarto se contamina del olor provocándole estornudo por casi dos días.

Por el norte que actualmente persiste en la zona el olor se puede controlar, pero una vez pasando esta temporada, habitantes no soportan los malos olores. Ramírez Mateo explicó que los niños juegan en las orillas del canal, lo que ocasiona que se generen problemas gastrointestinales, además de algunas alergias en la piel.

"Nosotros tenemos las embarcaciones ahí (a orillas del canal de aguas negra), ahí tenemos que andar trabajando haciendo movimientos" abundó el pescador.

El agua en ocasiones les llega por arriba de la rodilla, para manipular su lancha y salir a pescar tienen que meterse, de igual forma a su regreso donde forzosamente tienen que lavarse de inmediato con agua, jabón en polvo y cloro hasta por 3 veces, para que se les quite el olor, así como descontaminarse y no les provoque picazón.

Ante ello aseguró que el desasolve del canal no sirve para nada porque la misma corriente arrastra el agua puerca; "se dejó de 3 a 4 metros la ondura y como puede ver, ya está calzado nuevamente, como le digo es purísisimo lodo de todo lo que baja en el pueblo", indicó Ramírez.

La Bahía de Paredón se encuentra en el municipio de Tonalá, Chiapas / Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas

Aseguró que ya está cerca la temporada de lluvias y eso les ayuda para que "limpie" pero regresa todo otra vez y es un ciclo que no termina. La contaminación no solo ha afectado a pobladores si no también a la fauna, ya que los peces desovan en las orillas y el agua contaminada provoca la muerte de los huevos sin dejar de reproducirse.

Finalmente esperan que lo acordado en la minuta pueda resolver el problema que por años se han enfrentando, afectando no sólo la salud de los pescadores, si no la economía de cada uno de ellos.