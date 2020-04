Baja más de la mitad de las ventas de tortillas en San Cristóbal

San Cristóbal de Las Casas.- Representantes de la Masa y la Tortilla de las zona nor-oriente de San Cristóbal, informaron que en un 60 por ciento ha disminuido sus ventas ante la actual contingencia del COVID-19, al tiempo de asegurar que operaran de manera normal, ya que de cerrar implicaría daños a los trabajadores que no tienen otros ingresos económicos.

En entrevista telefónica, Marcos Gómez Hernández, líder de esta agrupación, dijo “seguimos laborando con nuestro giro, siguen abiertos las tortillerías, nadie ha cerrado, el precio de la tortilla es el mismo 15 pesos porque no queremos dañar la económica de la población, la venta lamentablemente ha bajado, como un 60 por ciento”.

Local Empieza el cierre de negocios por contingencias de COVID-19: Ocozocoautla

Reveló que son más de 20 tortilleras que agrupan la zona oriente que representa a 40 empleos directos, que no podrían cerrar pues no tienen otro ingreso y afectaría su economía, pero desde la presencia contingencia han tomado las medidas sanitarias según instrucciones de la Secretaría de Salud.

“Seguimos la norma de salubridad federal, lo que nos ha enseñado: tener cubre bocas, gorritas, la capacitación de manejo de alimentos, gel antibacterial, jabon y todo lo que estamos manejando por la enfermedad del covid-19”, dijo.

Gómez Hernández dejó en claro que en tanto las autoridades no los instruyen, no cerraran, y de llegar a ser notificados, tendrán que sentarse a dialogar, porque es difícil dejar sin empleo a las más de 40 personas y seguirán abriendo de 7 de la mañana a 4 de la tarde

“Hasta el momento no hemos platicado con los compañeros, pero uno tenía el temor porque; nuestros empleados no hay como salgan adelante con su economía, se perjudica, no estamos dispuestos a cerrar, estamos pidiendo traigan servilletas y tengan mejor protección personal”, concluyó.