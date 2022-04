Bajó la producción de la vivienda: Moreno Gómez

Tras escuchar a los constructores en los diferentes municipios de Chiapas asumimos el compromiso de buscar soluciones a los problemas que se presentan para el desarrollo de la vivienda lamentablemente suman mil 150 días para la tramitología de una licencia de construcción el premio número uno a nivel nacional, no había escuchado esta cifra en ningún lado en el país para conseguir y poder lograr el inicio de una obra expuso el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi) Luis Alberto Moreno Gómez Monroy.

Son muchos los mil 150 días cuando menos habría que bajarlo a 500 o a 300 días

Este escenario deteriora muchísimo el proceso de inversión para concatenarlo con la construcción y lograr que el proyecto de una vivienda se entregue en tiempo y forma existen un exceso de tramitología, no existen las plataformas digitales que ayudan flexibilizar los procesos, un exceso de carga de una sobrerregulación de trámites que conlleva a la corrupción “cuando existe una sobrerregulación es muy probable que también te lleve a pensarlo como inversionista a que desaliente la inversión porque son muchos los mil 150 días cuando menos habría que bajarlo a 500 o a 300 días”, explicó.

En entrevista en Tuxtla Gutiérrez tras reunirse con empresarios de la construcción dijo que habría que buscar mecanismos con la Secretaría de Economía del Gobierno Federal para bajar los tiempo en cuanto a las mejoras regulatorias, las prácticas de los municipios y con los gobiernos estatales para mejorar los procesos acelerar los proyectos de inversión, de desarrollo y de atención de la demanda de vivienda.

Plantearemos el asunto en las diferentes secretarías a nivel nacional, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y urbano, Secretaría de Economía, para tratar de impulsar la digitalización de estos procesos y aminorar los trámites a nivel local con los presidentes hacerles ver la importancia del desarrollo de la vivienda que a la vez ayude a mejorar el Producto Interno Bruto, de 4 a 8 salarios por vivienda; “puede ser un trampolín el apoyo de las autoridades federales, estatales y municipales para generar empleos y seguridad social para catapultar el sector industrial de la vivienda”.

Buscar soluciones a los problemas que se presentan para el desarrollo de la vivienda / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Si hay vivienda pero no la suficiente hay mucha demanda mucha necesidad pero no estamos generando la suficiente oferta el financiamiento ahí está todos los órganos que otorgan el financiamiento Infonavit Fovissste y bancos están otorgando créditos tanto para la construcción de vivienda para empresas, como para el crédito hipotecario de manera individual, lo que no se está logrando es que nichos en particular se ataquen, los que ganan 8 mil pesos mensuales y es donde hay más demanda, un trabajador requiere un salario de 12 mil pesos en promedio para acceder a una vivienda de 500 mil pesos, precisó.

Moreno Gómez Monroy alertó que si no nos ponemos a trabajar todos los niveles de gobierno puede generarse un problema social porque a la gente no se les está atendiendo este derecho constitucional de un patrimonio que merece, la vivienda más económica que se está produciendo es de 500 mil pesos, donde empieza a ver la oferta más económica es en la zona metropolitana como Chiapa de Corzo, Berriozábal y en Tuxtla se ha vuelto prohibitivo hacer una vivienda por los costos de la tierra.

Chiapa de Corzo, Berriozábal y en Tuxtla se ha vuelto prohibitivo hacer una vivienda por los costos de la tierra / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Tenemos que incentivar la construcción con las diferentes instituciones para sumarnos al plan nacional para atender este nicho de mercado de ingresos de 8 mil pesos, antes había un susidio, lo que se ha extinguido y hay que negociar con los municipios con cobro de licencia a tasa cero para una vivienda y con los gobiernos estatales a través de los registros públicos, avalúos y catastros y disminuir las supervisión para bajar costos para lograr descuentos de costos de la vivienda a razón de 45 mil y 60 mil para bajar una casa de 500 mil a 440 mil pesos, destacó.

La reserva territorial debe existir y generarse desde los ayuntamientos para un crecimiento de una ciudad ordenada y para que la competencia de particulares los dueños de la tierra bajen sus precios, generar ordenamiento territorial e infraestructura para el beneficio de la sociedad, se necesita generar espacios con servicios públicos básicos desde las ciudades, el asunto del agua es relevante, en Chiapas sobra pero falta infraestructura para su abasto; en el país bajamos de 500 mil a 300 mil o 350 mil viviendas en el año.

La reserva territorial debe existir y generarse desde los ayuntamientos / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas



Urgen plataformas tecnológicas digitales

“Estamos a más del doble de tiempo que en el resto del país con el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez ya estamos hablando de la importancia de la plataforma tecnológica digital, le apostamos a una mejora regulatoria con los ayuntamientos y con el gobierno del estado para que nos ayuden a impulsar las plataformas tecnológicas no nada más en la capital también en los demás municipios, la media nacional es de 550 días, lo ideal sería entre menos tiempo mejor”, añadió el presidente estatal de la CANADEVI, Luis Ernesto Sauza Gutiérrez.

Ha habido un incremento importante en el tema del salario para Chiapas pero tristemente este último año y medio ha habido un incremento histórico en el costo de los materiales para la construcción tras 26 años de trabajar en este sector nunca me había tocado un aumento del 300 por ciento, la actividad es fundamental para el desarrollo y tenemos que trabajar como equipo, pero estamos en una industria que genera beneficios, atender la demanda de vivienda económica es cada vez más complicado, sostuvo.

Ha habido un incremento importante en el tema del salario para Chiapas / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

La caída en la producción de la vivienda económica para la gente que menos tiene es alarmante en el primer trimestre de este año ha sido de un 30 por ciento lo más afectado es la vivienda económica, en Chiapas se estima que unos 78 mil derechohabientes con calificación para un crédito del Infonavit a 30 años, unos 40 mil necesitan unos 430 mil pesos para una vivienda pero no estamos generando para gente con esa capacidad, explicó.

El mercado más importante es Tuxtla Gutiérrez donde existe más demanda mayor crecimiento poblacional de la demanda estatal la mitad se ubica en la capital y le siguen Tapachula, Comitán de Domínguez y San Cristóbal de Las Casas, en lo que va del sexenio en de poco más de 3 años se habrían vendido unas 7 mil viviendas nuevas, solo en el 2021 mil 500, la cifra es baja, hace 6 o 7 años se vendían unas 5 mil viviendas por año, expuso.

Apenas hay en el estado unas mil 500 viviendas en proceso de cero por ciento de avance vendidas / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Apenas hay en el estado unas mil 500 viviendas en proceso de cero por ciento de avance vendidas, uno de los números muy bajos puesto que el año pasado generó como 3 mil millones de pesos de inversión, todos quisiéramos hacer viviendas grandes son a partir de los 38 metros cuadrados pueden ser mayor pero serían más caras y con menos posibilidades de acceso para las familias, destacó Sauza Gutiérrez.