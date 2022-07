Tuxtlecos sin temor a las multas, banquetas llenas de espectáculos publicitarios

En Tuxtla Gutiérrez las banquetas son regularmente ocupadas por espectaculares, objetos y distintos anuncios para aumentar la clientela, sin embargo, según el Código Civil, esto está estrictamente prohibido pues es una falta a uno de sus artículos; aún así, las autoridades no suelen actuar y los ciudadanos con el paso de los años se han tenido que acostumbrar.

Según el reglamento de vialidad y libre tránsito el poner un objeto en la banqueta te hace acreedor de una multa, pues no debe existir nada que imposibilite el libre tránsito; no obstante, los negocios han puesto múltiples obstáculos en las banquetas, practica que se ha realizado desde mucho tiempo atrás, situación que ya se ha hecho común.





Aun así, es posible que los ciudadanos puedan remover estos anuncios, espectaculares u objetos puestos en la banqueta sin ningún problema, pues las leyes señalan que al no tener dueño, esto se convierte en un mueble mostrenco. Según el código civil a partir del artículo 774 habla sobre estos objetos que se encuentran en las banquetas y es que al estar de manera solita en la calle, debido a que nadie puede tener un artículo que obstaculice la vía pública o será acreedor de una multa y se convierte en un bien mostrenco, mejor conocido como un objeto que no tiene dueño. Los siguientes artículos mencionan que cualquier persona puede adquirir estos bienes olvidados, no obstante antes deben ser llevados a la autoridad municipal.





Cabe señalar que hace un par de semanas atrás las autoridades comenzaron a remover este tipo de objetos de las banquetas, sin embargo, tal parece que únicamente el acto fue realizado para redes sociales pues, las calles de la novena sur y las del cinco de mayo de la ciudad capital así como muchas más en la ciudad siguen sin presentar cambios y se mantienen ocupadas por estos muebles mostrencos.