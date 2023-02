Se desmarca Cámara de la Vivienda de fraudes inmobiliarios en Tuxtla Gutiérrez

La Cámara Nacional de la Vivienda (Canadevi) en Chiapas desconoce los fraudes inmobiliarios que se hayan cometido en Tuxtla Gutiérrez, solo conoce de los créditos hipotecarios que se otorgan con instituciones públicas, señaló la gerente del organismo, Daniela Martínez.

Dijo que las personas que hayan sido víctimas de fraude inmobiliario en la capital u otro municipio, debe buscar soluciones por la vía judicial para hacer valer sus derechos por la vía penal o la que consideren ellos conveniente.

También puedes leer: ¡Fraude inmobiliario! Denuncian empresas estafadoras en Tuxtla

Insistió que la Canadevi no puede participar en fraudes, los fraudes que se hayan cometido en agravio de compradores de vivienda no son hechas por sus socios por lo que no tiene qué ver con esos fraudes ya que su actividad se realiza de frente con los compradores de vivienda.





La Canadevi en Chiapas no tiene conocimiento de fraudes inmobiliarios que se hayan cometido en Tuxtla Gutiérrez, solo atiende créditos hipotecarios otorgados con instituciones públicas / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





La CANADEVI solo tenemos que ver con el financiamiento para la vivienda por medio del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), el Fondo para la Vivienda de los Trabajadores del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (Fovissste), los créditos hipotecarios, pero no se atropellan los derechos de los que adquieren una vivienda, explicó.

En la capital de Chiapas en los fraccionamientos el Ambar, Jardín de Mactumactzá, Edificio La Antigua, La Arbolada, San Cristóbal, La Cima, Jardín de Las Flores y La Vista, ha habido denuncias de fraudes, por duplicidad de venta de las casas, o pagos que se realizaron y no aparecen ante lo cual la Canadevi precisa que quienes sean víctimas tiene que hacer valer sus derechos. El que compra una vivienda tiene que conocer la inmobiliaria, saber con quién o quienes está comprando su vivienda, su departamento.

Entre los implicados en los fraudes se señala la inmobiliaria GCI, con su representante Erick Romero Peimberth, Rocío Peimberth, Viviana Leticia Zuarth Flores, Gustavo Flores, entre otros, donde incluso se han presentado casos de doble escrituración, familias que pese a haber pagado sus viviendas no lo han recibido mientras otras no acceden a las escrituras y el que en algunos casos las casas han sido vendidas en dos ocasiones o más.