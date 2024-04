Canasteras tradicionales de Tuxtla Gutiérrez enfrentan bajas ventas

La señora Rocío Ortega, canastera tradicional de Tuxtla Gutiérrez, dedicada a la venta de elotes y esquites, en el centro de Tuxtla Gutiérrez, frente al mercado Juan Sabines Gutiérrez, reporta bajas ventas, en la jornada laboral de ocho horas a partir de las once de la mañana no alcanza a obtener grandes ganancias, tiene puesta su fe en Dios, sus ingresos dice que le alcanzan solo para ir pasando el día y convoca a la sociedad a comprar los productos locales.

En la cuarta avenida sur esquina con primera calle oriente lleva 18 años vendiendo, es una de las 100 mujeres que se denomina canasteras tradicionales de Tuxtla Gutiérrez, su venta de toda la vida es elotes y esquites, cuenta que algunas de sus compañeras venden pan, dulces regionales, cookteles de frutas, invitamos a la ciudadanía de la capital para que vengan a conocernos a las que aún no nos conozcan.

Desde un principio tenía la idea de trabajar en algo, a mí se me ocurrió vender elotes y esquites, nos iniciamos en la administración municipal de Juan José Sabines Guerrero, así fue cuando me asignaron este espacio, el puesto no se puede mover hacia otro lado, actualmente estamos laborando, en este momento la aspiración es seguir laborando como lo hemos hecho en 18 años.

Doña Rocío Ortega añadió que durante administraciones pasadas nos han ofrecido a reubicarnos en un tianguis, pero nosotras no queremos eso, todas lo que pedimos es lo que hemos pedido siempre, que nos dejen en el lugar donde estamos porque aquí hemos sufrido, aquí hemos salido adelante, aqui hemos superado el clima, el sol, las lluvias, es un clima extremo para nosotras, el calor está aumentando por el cambio climático.

Aún así queremos seguir en nuestro espacio, aquí tenemos clientela que nos ha costado mucho, clientes que ya nos conocen, los elotes y esquites no se van a vender dentro de un mercado, este producto se vente en todo momento, en época de frío, de lluvias, de calor, la gente ya nos conoce donde estamos ubicados desde hace 18 años, reiteró la señora en entrevista.

Mi petición es que nos vengan a visitar porque ahora estamos en crisis, por el clima, por las fechas, somos puesto semifijo, lo que queremos es que nos apoyen consumiendo nuestros productos, es lo que pedimos a la ciudadanía, que nos entiendan que nos está yendo mal ahora, estamos esperando que pase esto, este mes estuvo muy tranquilo en cuanto a ventas, esperamos que en.mayo se componga un poco más, subrayó.

Los esquites tienen un costo de 30, 35 y 40 pesos, los tostitos preparados con verduras con un costo de 50 pesos, lleva betabel, zanahoria, elotes, mayonesa, queso, crema, margarina, queso amarillo y chiles, también las tortitas de elote a diez pesos la bolsa con tres piezas, la base importante es la higiene, la preparación lo hace en casa, también oferta los elotes de bolsa a 20 pesos, el distintivo de las canasteras es el mandil de color rosa, también de color morado, explicó.

Los ingresos ahora están bajos, llega a su puesto a las once de la mañana y cierra jornada laboral a las siete de la noche, invito a que nos hagan el gasto, que no se vayan a otro lado, consuman lo que Chiapas produce, a la vez, agradezco a las personas que nos compran, las que nos sostienen, apuntó.

