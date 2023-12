¿Más caros? Mari marimba aclara supuesto aumento de precio en elotes

Después de que una publicación generara controversia en redes sociales acerca de los precios de los esquites en el Parque de la Marimba, Ana María Santiz, también conocida como "Mari Marimba" y propietaria del negocio, aclaró que maneja precios que oscilan entre los $35 pesos y los $100 pesos, desmintiendo las informaciones previas.

Ana María, quien lleva más de 30 años vendiendo elotes y esquites en el Parque de la Marimba, actualmente ubicada en la 8va poniente y 1a norte, en la esquina del OXXO, explicó que a pesar del cierre del parque, ella se mantuvo en el mismo lugar. A diferencia de muchos de sus compañeros vendedores, ella fue la única presente, lo que permitió que sus fieles clientes continuaran llegando.

Detalló que utiliza tres botes diarios de mayonesa, con un costo promedio de $286 pesos, y que el precio del elote ha aumentado, llegando a mil pesos la cubeta, debido a que utiliza elote selecto, siendo su costo por pieza de $10 pesos.













Además, Ana María comentó que la escasez de producción de maíz se debe a la sequía, explicando que los productores, quienes siempre le suministran, le informaron sobre la baja producción y el aumento de precios del maíz.

Respecto a los vasos, aclaró que hay opciones desde los $35 pesos, contradiciendo la información previa que mencionaba precios de $70 y $50. La demanda de su clientela la llevó a ofrecer vasos de mayor tamaño, incluso de un litro, manejando así una variedad de precios en su mercado. Además, mencionó que la bolsa de chicharrín le cuesta $35 pesos y utiliza entre 6 y 10 bolsas, un extra que no repercute en el costo para el cliente.





Turistas y habitantes locales acuden al negocio de "mari marimba"/ Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas Elotes acompañado de salsas, aderezos y frituras / Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas Elote acompañado de frituras y verduras. Dicho platillo se ofrece en el local de "Mari marimba" / Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas





"Yo no me limito en ponerle mayonesa, salsa, queso, picante a mis productos; si el cliente me pide más, yo se lo pongo", afirmó Mari Marimba, subrayando que no escatima en ingredientes para sus productos.

Como gesto de cariño hacia sus clientes, invitó a todos a su puesto el 27 de diciembre de 7:00 pm a 8:00 pm, donde estará regalando un elote como muestra de agradecimiento a quienes han sido fieles compradores a lo largo de los años.