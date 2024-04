Gran volumen de producción de jocote en las calles de Tuxtla Gutiérrez 

Hasta el 2017 se reportaban en Chiapas poco más de 47 mil toneladas de jocote al año, la superficie cultivada era de tres mil hectáreas, en ese momento la institución responsable de la atención era la SAGARPA, ahora Sader, (Secretaría de Desarrollo Rural), a partir de ese año a la fecha, no hay nuevo censo sobre este producción, y reporta una baja en el volumen de cosecha.

Los municipios de Chiapas con la mayor producción históricamente de jocote ha sido Acala Chiapilla, Chiapa de Corzo, Totolapa, San Lucas, Huixtla y Mazatlán, aunque también hay producto en otros municipios, esta fruta se vende en las calles de la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, principalmente alrededores de los mercados públicos municipales Juan Sabines Gutiérrez y Rafael Pascacio Gamboa.

En las calles de Tuxtla Gutiérrez es posible encontrar jocote de los municipios de Acala, San Lucas y Chiapa de Corzo, los comerciantes cuentan que la temporada de la fruta es muy corta, solo los meses de abril y mayo en el mejor de los casos, a veces solo mente es el mes de abril, cuando se prolonga hasta mayo depende de las lluvias.

De acuerdo con don José Vázquez vendedor de jocote en Tuxtla Gutiérrez, compra la reja a 300 pesos en Acala, de la que obtiene ganancias por 200 pesos, lo vende en medidas de 20 pesos, confirma que la única época del jocote es abril y mayo, no más, invita a la población a comprar el mejor producto, está es la época para su compra y comercialización, dice que quien no aprovecha en estás semanas ya no podrá adquirir, hay cosechas en otros años que concluye el 15 de mayo, pero no siempre es el mismo ciclo de cosecha y comercialización.

Mientras que doña Agripina Hernández Méndez, compra a 250 pesos el bote de jocote de 20 kilogramos de San Lucas, de ese valor obtiene ganancias de 40 y de 50 pesos, su venta es en medidas de 20 pesos, dice que se conforma con ganar un poquito, la gente lo compra porque se trata de una fruta de época, de solo unas cuantas semanas, solo abril y mayo, llega al puesto a las siete y ocho de la mañana, al igual que don José Vázquez, se retira de su zona de trabajo a las seis de la tarde o a las siete de la noche, una gran jornada de más de ocho horas diarias.

Cuenta que a veces se acaba durante el dia el volumen que compra diario, en ocasiones no es posible y tiene que quedar para el siguiente día, aunque se corre riesgo de que en vez de ganar se pierda por el calor, es un fruta que no soporta mucho las altas temperaturas, por ello confía en que por tratarse de una fruta de época la gente lo compre más conforme transcurren los días de abril.

Lee más: Protestan taxistas en la capital chiapaneca contra UBER y DIDI

La dirección de Sanidad Vegetal de la Sader, antes SAGARPA, se ocupaba de hacer un censo de la producción de jocote en años pasados, ahora ya no se realiza, hacía un recorrido por los cultivos, principalmente en las márgenes del río Grijalva, en la Depresión Central, en los últimos años la producción ha disminuido, así lo analizan los mismos compradores, ya no compran el mismo volumen que años pasados, ya no es el mismo ciclo de lluvias, aumenta el calor.

En el 2020 la Universidad Autónoma de Chiapas realizó un estudio que determinó que el jocote de los municipios de Mazatán y Huixtla tienen mejores características de dulzor y actividad antioxidante, en el estado existen las variedades, el jocote, el jobo, ciruela, presentan alta resistencia a la sequía por cultivos, las calles de la capital se está comercializando el jocote, una fruta de calidad de los campos de Chiapas.