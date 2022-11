Puente beneficia al turismo, repunta número de visitantes al Cañón del Sumidero

Durante este puente vacacional por el Día de Muertos, repuntó la afluencia de visitantes nacionales e internacionales al parque nacional Cañón del Sumidero, dieron a conocer los prestadores de servicio del municipio de Chiapa de Corzo.

Rodrigo Pérez Hernández, encargado del tour turístico de lanchas, dijo que este es el segundo año que no se generó el tapón de basura en el área natural protegida del Cañón del Sumidero, ya que las autoridades de la Comisión Nacional De Áreas Naturales Protegidas (CONANP) han trabajado en la limpieza de este sitio turístico, lo que ha generado un incremento de turistas.

También puedes leer: ¡Se dan un respiro! Hoteles de San Cristóbal se benefician con puente de Día de Muertos

“Afortunadamente no, gracias a la intervención que tenemos ahí de los amigos que están trabajando fuertemente para sacar todo lo que es la basura del Cañón del Sumidero, por eso hoy no vemos mucha basura dentro del Cañón”.





Gracias al puente vacacional por Día de Muertos, hubo un repunte en la afluencia de visitantes en el estado de #Chiapas, principalmente en el Cañón del Sumidero pic.twitter.com/Q2JJ6vSo3H — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) November 2, 2022





Francisco Javier Castro Treviño, turista proveniente del estado de Nuevo León, señaló que ha visitado la entidad en varias ocasiones, pero esta vez pudo disfrutar el recorrido con toda su familia, pues el Cañón del Sumidero luce muy limpio, sin basura como en otros años.

“Que se den una vuelta, que recorran todo Chiapas que esta súper, pero súper de lo super muy bonito de lo que hay, a lo mejor yo me voy y es de los mas bonito que hay de la república, he ido a muchos lugares pero no como este”.

Francisco Trujillo, turista español explicó que el clima de la temporada permitió observar cada una de las bellezas que esconde el Cañón del Sumidero, pero sobre todo la flora y fauna que habitan en él, ya que luce muy limpio el río y hace más amena la navegación.





Cerca de 9 mil metros cúbicos de residuos sólidos se han recolectado este año / Foto: Jhonatan González | El Heraldo de Chiapas





“El árbol de navidad es la parte que más me ha encantado, la zona del árbol de navidad esa parte cayendo que está cayendo esa parte de gota de agua, todos han quedado satisfecho, todo nos ha gustado es una barbaridad, venimos viajando a este pueblo de Chiapas que es maravilloso”.

Cabe destacar que en este año se han recolectado cerca de 9 mil metros cúbicos de residuos sólidos, de los cuales el 95 por ciento es material orgánico como madera, troncos, ripio, y un porcentaje menor es plástico, sin embargo, todo eso afecta al ecosistema por lo que es necesario retirarlo.

El director general del Parque Nacional Cañón del Sumidero, Roberto Escalante López, reconoció en días anteriores el respaldo de las autoridades y la suma de esfuerzos con la sociedad civil y los 16 ayuntamientos que tienen que ver con la Cuenca del Río Grijalva, en este tipo de tareas, lo que ha permitido que, actualmente, en esta belleza natural se lleve un registro de más de 350 mil personas que han visitado este sitio turístico y se espera que para la próxima temporada vacacional rebase los 500 mil.