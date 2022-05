¡Caos! intentan adueñarse de las obras del libramiento de Tuxtla

Nuevamente las obras del libramiento de la ciudad capital se encuentra inmerso en una problemática; ahora, debido al conflicto de intereses pues según comentan hay personas que intentan adueñarse de este proyecto y realizan bloqueos que no les permiten tener una seguridad en el sitio por lo cual prefieren hacerles caso a las amenazas para evitar lesiones o algo más grave; hasta el momento las autoridades no han intervenido y se ha generado aún más caos para los ciudadanos.





Esta es la tercera vez que las obras sufren un paro obligatorio, según comentan personas del sitio; ahora es debido al conflicto de intereses entre personas del mismo medio que intentan adueñarse de la construcción y dejar sin trabajo a miles de familias chiapanecas; hace unos días el presidente de la alianza de autotransporte Mario Bustamante admitió que al no haber garantías han decidido suspender los trabajos para evitar algo mayor.





“Un grupo de Saúl Martínez nos bloqueó los camiones para no poder ingresar a la obra. Para no generar un conflicto optamos por salirnos, hasta que se nos garantice la seguridad. Hemos sufrido muchas amenazas, pero ya realizamos las demandas correspondientes” comentó el presidente, durante la manifestación del pasado lunes.





Ya se ha llevado más de medio año y no han avanzado ni la mitad de lo esperado para estas fechas / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





Normalistas y personas de otras organizaciones han sido las encargadas de detener en tres ocasiones (en total) estos trabajos por lo que ya se ha llevado más de medio año y no han avanzado ni la mitad de lo esperado para estas fechas según comentaron los trabajadores por lo cual exigen el apoyo de las autoridades gubernamentales pues no pueden estar tantos días sin cobrar ya que tienen familias y quieren regresar con dinero y con salud cada que salgan del trabajo.

“Es increíble que no nos puedan garantizar seguridad, primero los normalistas y ahora estos grupos, cada que alguien quiere hacer enojar a los ciudadanos vienen a este lugar y nos quitan las cosas o nos ponen camiones de frente para no trabajar, no podemos aguantar así porque esos días no trabajados no podemos cobrarlos” Fernando Urbina, adherido a la alianza.





El tema de los ciudadanos es más complicado aún porque las personas no entienden de razones y no están contentos / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





El tema de los ciudadanos es más complicado aún porque las personas no entienden de razones y no están contentos con que las obras se detengan porque ya llevan mucho tiempo con vías alternas y aún falta mucho más, según lo que han leído en redes para que se vuelva a restablecer la zona del libramiento.

“Es imposible que vayamos más de 6 meses y no haya avance, los trabajadores están pero no continúan con los labores, la ciudad de Tuxtla Gutiérrez sigue siendo un caos” Guillermo Nava, conductor.

“Vamos a tener que aguantarnos mucho tiempo más si esto sigue así, todos aquellos que se quieran vengar del gobierno irán a tapar las obras porque saben que les molesta y les toca la moral, así que no serán los únicos que tapen en este tiempo, vendrá mucho caos más” Erick Rodríguez, estudiante.

“Una situación preocupante que será sin lugar a dudas un tema de conversación en los próximos meses, no sabemos para cuándo quedará pero todo indica que aún falta más de la mitad” Elena Diaz, estudiante.