Caos y desorganización en segundo día de vacunación en Tuxtla

“Un verdadero desmadre, un relajo, eso es lo que hicieron los Servidores de la Nación y las autoridades de Salud, estamos acá dese las siete de la mañana, a las nueve nos dicen que la fila en la que estamos colocados no va a atender a nadie, porque no hay módulo de vacunación hoy en este lugar”, afirma Gonzalo “N”, tras más de tres horas de espera en una de las entradas del parque Caña Hueca en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas para acceder a la vacuna contra el Covid-19.

Y no es para menos, filas en lugares donde no hay módulos, ataque de enjambre de abejas, módulos que ayer dieron atención, hoy no funcionaron y la desidia o desinformación de muchos adultos mayores que no se registraron para obtener su folio, ha causado un sinfín de molestias, gritos y enojo entre los miles de adultos mayores que acudieron desde la madrugada a los puntos de vacunación en Tuxtla Gutiérrez.

Policiaca Enjambre de abejas ataca a abuelitos en centro de vacunación Covid-19





Esta situación es la misma que prevalece, en el segundo día de aplicaciones la dosis a adultos mayores en la capital chiapaneca en varios módulos de vacunación registrados en 10 puntos, que las autoridades de Salud estatal dieron a conocer este lunes.

Algunos señalan que llegaron desde las seis de la mañana a hacer la cola “más tarde salió un Servidor de la Nación a decir que el modulo no está funcionando, ya habíamos más de 280 personas en la fila, antes una doctora del Sector Salud nos pidió hacer una lista, a las 9 15 salió el “siervo” a decirnos que nos fuéramos a casa, o si queríamos vacunas que nos integráramos a la otra fila que es la oficial”, explica otra persona molesta por esta situación.





Foto: Elam Náfate | El Heraldo de Chiapas

La molestia de los adultos mayores radica en que les dijeron que ese puesto no es oficial a pesar de que tiene los anuncios de un puesto de vacunación, hay una carpa, con todas las medidas sanitarias; más tarde, incidan, regresó el personal de salud para informar que sí se iban a vacunar a las personas de esa zona, únicamente hasta la ficha 280, ni una persona más.

“A las ocho y media empezó la vacunación en otros módulos y los que estamos en esta fila no nos vacunan, argumentando que primero tienen que atender a los tres módulos que están adentro, porque de este módulo no nos aceptan, sin embargo más tarde ya nos permitieron que pasemos en grupos de 10 y así vamos a estar, es un verdadero despapaye”, finalizaron.