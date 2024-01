Mónica Sánchez de las canchas de Fútbol a la plataforma de Netflix

Doble Vía Cambios en Netflix: Planean eliminar uno de sus planes de suscripción

Desde el municipio de El Parral, Chiapas Mónica Sánchez Hernández, de 29 años ha conquistado las canchas de fútbol, ahora debutará en la película "The Beautiful Game" que saldrá el 29 de marzo en la plataforma de Netflix.

Cuando tenía 8 años su padre los abandonó, dejándolos a cargo de su mamá, cuando tenía 6 años su hermano falleció a la edad de 8 años, por lo que desde muy pequeña optó por refugiarse en el fútbol, esto para olvidarse de sus problemas.

"Desde pequeña me gusto patear una pelota, no tenía razón del porqué, pero de ahí yo creo que fueron los mismos problemas que me llevaron a que estando dentro de un pedazo de lugar con una pelota se me olvidaba todo eso que tenía, los problemas en casa, lo que me había pasado, entonces creo que fue eso lobque me llevó a amar y sentirme solo en un mundo donde yo puedo ser", dijo la futbolista.

Local Colegio de Arquitectos Chiapanecos rinde homenaje póstumo a su fundador Porfirio Gómez

En el 2018 participó en un torneo mundial en México, coronandose campeona del mundo, a raíz de eso comenzó el llamado a Netflix, los fundadores de Street Soccer México confiaron en su destreza, compromiso y pasión por el deporte, además al saber su historia por todo lo que había pasado cautivo a los fundadores.

El licenciado Daniel Copto vio en ella las características que buscaban los directores de "The Beautiful Game" para que pudiera viajar a Roma, Italia; ahí seleccionaron a 8 personas de diferentes estados, entre ellos, la chiapaneca.

"La verdad no pensé que yo fuera seleccionada en la fundación, pues hay muchas personas que han participado en ese torneo, el torneo lleva 13 años que se hace fuera de b y fuera del país, conocido coml fútbol de calle o fútbol de copa sin hogar, cuando me hicieron la invitación la verdad no lo creía, me dijeron que iba a viajar más no que iba a hacer", expresó con una sonrisa Sánchez Hernández.

Doble Vía Chiapaneca debutará en Netflix con la película “The beautiful Games”

En esta participación que tiene Monica no es un papel principal, sin embargo, tiene una participación real con acciones y tomas de la película, el cual era dirigido por los directores del elenco. La futbolista estuvo muy cerca de la actriz mexicana Cristina Rodlo, donde con ella resolvía muchas dudas de actuación que tenía, considerando que fue muy linda con ella.

Para ella no hubo imposibles ni barreras, siempre soñó en grande; "nunca hay que dejar de soñar, aunque tengamos 60 u 80 años sigamos soñando, mirenme a mí que a los 27 años logre ser una jugadora profesional, así que sigan adelante y no desistan", finalizó.

¡Recibe las noticias a tu WhatsApp! Regístranos y manda la palabra ALTA ⬇️