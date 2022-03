Chiapas con pocos avances en derechos políticos en mujeres: REPARE

Los avances en Chiapas en materia de derechos humanos, derechos políticos electorales, a la seguridad, justicia y a la protección de las mujeres no son suficientes, hace falta educación cívica y la aplicación de la ley, así como la decisión de las mujeres a denunciar los agravios, sostuvo la maestra Kyra Núñez, miembro de la Red Chiapas por la Paridad Efectiva (REPARE).

Tenemos que propiciar que el derecho político electoral de las mujeres sea ejercido, respetado y sin violencia, las mujeres que ganaron elecciones el 6 de junio deben ejercer a plenitud sus cargos que el pueblo les confirió en las urnas, las organizaciones de mujeres le estamos dando seguimiento, pero a las instituciones públicas les corresponde aplicar la ley.





Ningún varón debe usurpar funciones por el ejercicio de los cargos que corresponden a mujeres, las mujeres no lo deben permitir, sino denunciar, ni se deben inventar cargos para beneficiar a varones, las mujeres no están solas, la vida de las mujeres tienen que ser libre de todo tipo de violencia, reiteró Núñez, consejera consultiva por Chiapas ante el Instituto Nacional de las Mujeres.

A unos días de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, Kyra Núñez, sostiene que a las mujeres les debe quedar claro que nadie puede ni condicionar, canjear el ejercicio de sus cargos públicos, los primeros responsables tienen que ser los partidos políticos para defenderlas, acompañar y dar seguimiento a sus denuncias.

Muchas militantes de partidos políticos se rehúsan a aceptar el monopolio de las políticas partidistas, hay avances, aunque la violencia política en razón de género continúa, aunque de 33 mujeres presidentas municipales en las elecciones del 2018, para el 2021 descendimos a 17, aunque tres enfrentan problemas, comentó.





Falta el acceso pleno a la justicia, también educación cívica y la decisión de las mujeres de denunciar / Foto: REPARE





Tenemos avances en papel, en legislación para la paridad, pero la lucha de todas tiene que ser que haya más mujeres en la política, hay que seguir visibilizando el tema, mientras que en los partidos políticos no se les permite a las mujeres llegar a los cargos de mayor rango, mientras que en las comunidades indígenas las mujeres tienen problemas para acceder a los caros y al bastón de mando, dijo.

En los 125 municipios falta aplicación de las leyes para garantizar a plenitud todos los derechos de las mujeres, falta compromiso del Estado Mexicano para que eso ocurra, muchas el día de la jornada electoral son obligadas a votar por consigna, si la sociedad civil organizada no estuviera empujando la exigencia del respeto a la legalidad, no tendríamos los pocos avances, insistió la maestra.

Por ello, dijo, la REPARE sigue convocando a la sociedad civil y a las diversas organizaciones al ejercicio de los derechos políticos electorales, a reclamarlos, defenderlos y ejercerlos en igualdad de circunstancias y sin violencia política en razón de género, no más silencio, no más omisión, no más complicidades, ni impunidad.