Chiapas con un millón 700 mil personas vacunadas contra Covid-19: IMSS

El Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social en Chiapas, Enrique Leobardo Ureña Bogarín, dio a conocer que el reto de vacunación de la estrategia casa por casa es atender a un millón 700 mil personas que no han sido vacunadas en el estado, de 18 años en adelante.

Estas personas no se han inmunizado porque no han tenido acceso, o porque no han tomado la decisión, somos muy respetuosos de lo que piensa la población, pero trataremos de seguir convenciendo para proteger su salud, su vida y la de los demás, esperamos que se decidan y acepten todos y todas la protección específica contra la enfermedad, añadió.





Esta iniciativa ha sido consensuada con todas las instituciones de salud para alcanzar la mayor cobertura posible al 31 de octubre próximo, en la que participan las fuerzas armadas, de seguridad estatal y municipal, además de la Secretaría de Bienestar, para llegar a los domicilios de los que no han sido vacunados, expuso en entrevista.

Vamos a buscar a porcentajes óptimos de vacunación, hoy tenemos 47.5 por ciento atendido con más de un millón 700 mil personas vacunadas, la aspiración a corto plazo es cubrir en corto plazo el 50 por ciento y los dos millones de personas, para ello, el director del IMSS, Zoé Alejandro Robledo Aburto, se ha ocupado del envío de las vacunas a Chiapas, añadió.

Ureña Bogarín añadió que todos los días saldremos a todos los rincones del estado casa por casa para que podamos identificar quienes no han sido vacunado y hacer un trabajo intensivo de convicción, de convencimiento, de platicar con la gente, de romper los mitos y poderlos apoyar con alguna información para que se vacune.









Para esta estrategia del 20 de septiembre al 31 de octubre se cuenta con más de 200 mil vacunas, nos llevaron 270 mil de Pfizer y en reserva más de 168 mil de CanSino, pero también AstraZeneca, en las hieleras se colocan las tres vacunas para aplicar una sola dosis en los lugares más lejanos, este día arrancamos en 15 municipios, pero sin dejar de atender los macro centros de vacunación, explicó.

Lo que sigue en el estado es una fiesta de vacunación, estamos cerrando el mes patrio con un trabajo intenso para que al 31 de octubre alcancemos la mayor cobertura con 4 mil 100 brigadistas en el estado, los equipos se forman 4 cuatro personas, el llamado a la ciudadanía es que identifique al personal y acepte la vacunación.

De acuerdo con el responsable del IMSS, en el estado no hemos tenido efectos adversos, la vacuna es segura, gratuita y universal para mayores de 18 años de edad, para mujeres embarazadas después de la semana nueve, el personal tiene práctica y profesionalismo, ya ha estado participando en la búsqueda de casos.