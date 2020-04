Chiapas llegó a un total de 32 casos de coronavirus

Chiapas llegó a 32 casos de coronavirus (Covid 19), 80 probables, 210 descartados y hospitalizados cinco, dos muy graves y los otros tres graves, de los recuperados llevamos dos y este miércoles son dados de alta a seis, “pero aguas, las cosas no están sencillas, quédense en casa”, informó el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos.

Precisó que el número 29 corresponde a un masculino de 65 años originario de Tabasco que acudió el pasado viernes a San Cristóbal de las Casas junto con su esposa y su suegra, los tres dan positivo, desde que llegaron se aislaron, tres contactos permanecen asintomáticos y dos con síntomas de leves a moderados, pero en total control de esos casos.

Abundó en conferencia de prensa, que el caso número 30 es un femenino de 40 años de edad, el siguiente caso 31 es femenino de 84 años la suegra del caso 28 aislada en San Cristóbal de las Casas, el caso 32 corresponde a un femenino de 49 años de Tuxtla Gutiérrez asistente de un médico radiólogo que se encuentra aislada en su domicilio con tres contactos intradomiciliario todos asintomáticos.





Las y los jóvenes no deben confiarse, también se pueden contagiar de #COVID19 y empeorar si padecen una enfermedad crónica de la que no tenían conocimiento. #QuédateEnCasa, no te expongas ni arriesgues a otras personas. pic.twitter.com/YJfl4uxOLk — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) April 8, 2020





Un mes que nos quedemos en casa bien vale la pena, hemos dado de alta a un paciente que enfrentó el coronavirus y que estuvo grave en Palenque dónde también hay cuatro expedientes contra igual número de comunicadores irresponsables que manifestaron que el paciente había fallecido cuatro veces, que originaron el pánico social, expusieron a familias y a sus hijos.

Los medios de comunicación deben tener la sensibilidad y responsabilidad que amerita esta pandemia, responsables e irresponsables podemos ser presa fácil del coronavirus, los medios de comunicación deben informar y bien, las voces autorizadas son las instituciones de salud, enfatizó Cruz Castellanos.

Aclaró que el caso dado de alta de la Clínica de Atención a Enfermedades Respiratorias de Palenque nos dio negativo la prueba de coronavirus y es posible su rehabilitación en casa, los médicos que salvaron al paciente número 4 están compartiendo sus experiencias con el personal médico para tratar otros casos.





Las Clínicas de Atención a Enfermedades Respiratorias están funcionando muy bien y tenemos claro el número de personal que necesitamos, a la fecha ya llevamos tres personas internadas en el Centro de Convenciones de Tuxtla Gutiérrez.

El bebé menor de un año que se encuentra en su domicilio en la capital está teniendo una gran atención con un equipo de especialistas, está bastante asintomático, con una ligera tos, pero no ha habido mayor complicación y esperamos que siga así.

La Semana Santa la debemos vivir en nuestra casa, la medida más importante es quedarse en casa, la naturaleza nos ha devuelto a nuestra casa, estamos en la fase dos, seguramente van a haber más casos, pero debemos seguir con las medidas de prevención, apuntó.





Cruz Castellanos subrayó que las comunidades indígenas tienen derecho a los usos y costumbres, pero también hay que asumir las medidas de prevención del contagio, cinco de los casos graves han sido fumadores y se complica su atención, al igual que los que presentan diabetes y otras enfermedades.

Entiendo a los empresarios, pero no podemos asumir riesgos, tenemos que ser muy congruentes, si se nos sale de control la pandemia no vamos a resistir, hoy todos tenemos que colaborar la cuidar a una población de más de 5.5 millones de personas.

