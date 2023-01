Los cigarros electrónicos en adolescentes están causando enorme daño a la salud, desde la cabeza hasta las unas, lamentablemente el uso o el consumo empieza a los doce años de edad, es peor el impacto en la salud que el tabaco, causa diversas enfermedades entre ellas cáncer.

Su uso por su sabor, color, luces y una diversidad de fragancias se ha hecho popular entre adolescentes y jóvenes, no alcanzan a comprender que es altamente nocivo, no lo quieren entender que causa un fuerte impacto a la salud, que a mediano y largo plazo tendrá un gran impacto en la economía por la urgencia de atender serios problemas de salud.





Cigarros electrónicos causan cáncer y otras enfermedades / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Uno de los grandes elementos atractivos es que ahora hay producto recargable similar a un dispositivo USB, y desafortunadamente los padres de familia no han entendido la gravedad del problema, la fuerza lesiva que ocasiona, o bien, no se quiere comprender que el daño puede no ser de momento a la salud, pero sí a mediano y largo plazo, expuso la doctora Guadalupe Alfaro Zebadúa.

La Secretaria de Salud de Tuxtla Gutiérrez, cuenta que entre las patologías que causa es la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica la que muchos conocen como (EPOC) y que quedó demostrada con la pandemia del Covid 19 que el consumo o uso de este producto es letal, los contagiados que presentaron esta comorbilidad tuvieron grandes complicaciones, al grado que algunos perdieron la vida; los electrónicos están de moda.





¡Si causa cáncer! Cigarros electrónicos gran peligro en la salud de los jóvenes / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Los cigarros electrónicos son más dañinos que los cigarros de tabaco, no deben existir, en algún momento se retiraron para que no se vendieran, hay productos que se recargan, los jóvenes son muy dados a eso, a lo atractivo de los colores, de los sabores, de las luces, pero resulta más grave que el tabaco, resultó ser más complejo el remedio que la enfermedad cuando se introdujo este producto al mercado para bajar el consumo de tabaco.





Plantea acudir a las escuelas para dar pláticas a las juventudes sobre el daño a la salud de los cigarros electrónicos, las repercusiones son enormes, los daños son muy complejos, lo primero es la oxigenación, las personas que fuman tienen menor rendimiento que las que no fuman, por ello, a los padres tienen que estar informados de este daño, lamentablemente muchos adultos hicieron adictos a sus hijos por enviarlos a comprar el cigarro.

En Chiapas existen aproximadamente unas 252 mil personas fumadoras actuales entre la población de 12 a 65 años, esta cifra es equivalente al 7.6 por ciento de la población de 5.7 millones de personas, pero el daño, a la salud es muy impactante, atender un cáncer es muy caro, también genera impacto en el aspecto laboral, la prohibición a la venta y consumo es fundamental para la salud de la población.

En muchas tiendas en el centro de Tuxtla Gutiérrez se venden con facilidad los cigarros electrónicos, desde los 165 pesos en adelante, dependiendo la calidad, el tamaño, la fragancia, el tiempo de duración del producto, no hay restricciones para poder adquirirlo.