Colectivo exige inclusión de propuestas ciudadanas, rechazan circuito interior

Integrantes del Colectivo Menos Puentes más Ciudad se presentaron frente al cuartel general de la VII Región Militar en Tuxtla Gutiérrez, donde entregaron un pliego de peticiones al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para exigir la inclusión de las propuestas ciudadanas en la obra pública.

El colectivo pidió una participación democrática en el desarrollo de la obra pública con respeto al medio ambiente, a los derechos humanos, la modernización del transporte, seguridad para las mujeres y vialidades seguras.

Malú Becerra, integrante del colectivo, explicó que el proyecto del Circuito Interior anunciado por la Secretaría de Obras Públicas para enlazar los libramientos norte y sur con un segundo piso en boulevard Manuel Velasco Suárez, prolongación Caña Hueca, Reloj Floral y boulevard Los Laguitos, no es la solución porque no resolvería de fondo el problema de tráfico.





Becerra también mencionó que el proyecto no respetaría las avenidas importantes de la ciudad, no promovería alternativas de transporte y no mejoraría el transporte público que utiliza el 90% de la población. Además, dijo que el proyecto no sería congruente con el Plan Nacional de Desarrollo, la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Chiapas y el Manual de Calles Mexicanas.

El colectivo rechazó contundentemente el corte de los parques Tuchtlán, Joyyo Mayu y Caña Hueca para la construcción de puentes viales y solicitó la protección del patrimonio verde y la diversidad presente en esos parques.

