Ciudadanos piden a migrantes entender los procesos del INM

La llegada de los migrantes a México han creado cierto caos en municipios de la entidad principalmente en Tapachula y Tuxtla Gutierrez en donde se centran a esperar visas humanitarias careciendo de sustento y comida, la mayoría se ha dedicado a ser vendedores ambulantes en lo que el Instituto Nacional de Migración les resuelve su situación.

Se han escuchado historias de migrantes en las que comentan que se han gastado todo el dinero con el que salieron de su país en la búsqueda del sueño americano el cual se a atrasado debido a que el Instituto Nacional de Migración no les ha brindado la atención adecuada a sus peticiones o trámites para las visas, entre tantas problemáticas que han tenido una de las más preocupantes es que algunos están en situación de calle mientras esperan los documentos correspondientes del INM.

Lee más: Consultor migratorio en Chiapas pide visa humanitaria a migrantes

En El Heraldo de Chiapas realizamos una encuesta en la cual queremos saber que opina la sociedad con respecto al tema en que los migrantes continúan varados en Tuxtla y si piensan que el Instituto Nacional de Migración no le esta dando importancia a lo que el 13% se notó indiferente ante la situación manifestando que les da igual que a ellos no le afecta.





En El Heraldo de Chiapas realizamos una encuesta en la cual queremos saber que opina la sociedad / Foto: Captura de Encuesta

Mientras que el 47% de los usuarios participativos en esta encuesta opina que el INM no es que no le esté dando importancia si no que los migrantes deberían entender que todo tiene un proceso y el 40% restante dicen que sí, puesto que ellos continúan con las mismas protestas de que no agilizan sus trámites.

Te invitamos a participar en nuestra nueva encuesta: