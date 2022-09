Ciudadanos ya no se dejan, exponen a la ruta 117 por llevar exceso de pasajes

El tener polarizados los cristales ya no es suficiente para los conductores pues, ahora los pasajeros ante la situación anterior continúan las denuncias pero por dentro de las unidades en donde exponer a los colectivos que siguen haciendo uso indebido y llevando pasaje de pie a pesar de que está prohibido por la autoridad de tránsito municipal.

Ahora le tocó el turno a la ruta 117-05 que a pesar de contar con sus cristales no visibles de afuera hacia dentro, fue expuesto en el grupo de WhatsApp “denuncias a colectiveros” que sigue dando de qué hablar en la ciudad; el motivo fue por el tema reiterado y es que continúan subiendo más pasaje de la cuenta.

Los ciudadanos exhortan a más personas a hacer lo propio, pues a pesar de que esta acción ya había dejado de ser expuesta debido a que más colectivos polarizaron sus vehículo, aún así se puede seguir realizando pero ahora desde adentro tal y como hicieron con este último colectivo.

Por ahora si el colectivo fue multado o no aún no se sabe ya que la denuncia se efecto hace menos de 24 horas por lo cual aún no existe anuncio oficial por parte de la secretaria de Tránsito Municipal quienes comparten sus multas a través de los portales oficiales.