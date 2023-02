Colectivo en Tuxtla realiza "amparatón" para que se cancele la obra del circuito interior

Colectivo "Menos Puentes más Ciudad" se manifiesta en la entrada del parque Joyyo Mayu y frente a la estatua de Salomon Gonzalez Blanco, ex gobernador de Chiapas, convoca a la ciudadanía a emitir su opinión sobre el proyecto de construcción del Circuito Interior que ha presentado la Secretaría de Obras Públicas con una inversión de 2 mil 300 millones de pesos para enlazar a los libramientos norte y sur, porque lo considera innecesaria está inversión para beneficiar al transporte privado cuando la urgencia es modernizar el transporte público donde se mueve la mayoría de la población.

Carmen Villa dio a conocer que ya se han presentado solicitud amparo en contra del proyecto de "Circuito Interior Chiapas de Corazón" ante los tribunales colegiados de circuito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Tuxtla Gutiérrez, por el derecho a un medio ambiente sano, y se van a presentar más solicitudes, a la vez, se invita a la ciudadanía a firmar amparos para defender este corredor biológico.

Te puede interesar: Puente a punto de colapsar en la colonia Antorchista, temen que pase algo mayor

En entrevista considera que no es factible la obra que se ha propuesto, la exigencia es transporte digno, seguridad, protección para las mujeres para una vida libre de violencia y libre del acoso, no se justifica una obra de esta magnitud, en Tuxtla Gutiérrez necesita la otra opción que no sea el proyecto que se ha planteado y que de acuerdo con el proyecto, tendría una longitud de dos kilómetros y 200 metros sobre el boulevard Manuel Velasco Suárez, prolongación Caña Hueca, Reloj Floral y boulevard Los Laguitos, que significa derivar 400 árboles.

Hay que contrarrestar una propuesta de esta naturaleza, en estas vialidades se estaría causando un impacto negativo a los parques Tuchtlán, Joyyo Mayu y Caña Hueca, lo que se necesita son vialidades continuas, dignas, seguras, una obra de este tamaño afectará la imagen urbana, lo urgente son alternativas viales, resolver el caso vial, pavimentación de calles, sobre todo en aquellas zonas de Tuxtla Gutiérrez donde se presenta el mayor rezago de vialidades, insiste.





El colectivo "Menos Puentes más Ciudad" no ha logrado ser escuchado por la Secretaría de Obras Públicas y tampoco se les ha presentado el proyecto integral / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Mencionó que el colectivo "Menos Puentes más Ciudad" no ha logrado ser escuchado por la Secretaría de Obras Públicas, no se les ha presentado el proyecto integral, ni se pueden presentar ejemplos de otras ciudades que han construido puentes, en Tuxtla Gutiérrez, en esta zona de parques no es necesaria, si causará un impacto ambiental.

Considera que hay otras opciones para generar alternativas viales a los habitantes de la capital como la que proponen; "Calles Completas", que consiste en la construcción de calles de continuidad y crear un corredor biológico entre los parques Tuchtlán, Joyyo Mayu y Caña Hueca. El próximo jueves habrá otra manifestación.