Circuito Chiapas de Corazón: arquitectos darán opinión hasta conocer estudios técnicos

Integrantes del Colegio de Arquitectos Chiapanecos (CACH) esperan conocer el proyecto integral del "Circuito Interior Chiapas de Corazón" que propone construir la Secretaría de Obras Públicas para dar una opinión, hay que emitir un juicio con base en los proyectos técnicos, será necesario socializar la propuesta para que la sociedad lo conozca y pueda emitir sus comentarios.

El Vicepresidente del Colegio de Arquitectos Chiapanecos, Luis Hernández Gómez, dijo que lo que se sabe hasta ahora es solo la propuesta de enlazar los dos libramientos norte y sur con una vialidad de más de dos kilómetros, de un segundo piso, sobre el boulevard Manuel Velasco Suárez, prolongación Caña Hueca, Reloj Floral y boulevard Los Laguitos, con una inversión de 2 mil 300 millones de pesos, sin embargo, no conocemos los elementos técnicos para dar una opinión.





Circuito interior Chiapas de Corazón en Tuxtla / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Previo a una reunión de trabajo con socios del colegio, Hernández Gómez insistió que el planteamiento se ha hecho a través de la tecnología, conocida como render, si bien las imágenes se ven bonitas, no sabemos el impacto que causaría al ecosistema de la región donde de entrada se plantea el derribo de 400 árboles aunque se plantea la reforestación de unas mil 200 plantas posterior a la construcción de la infraestructura.





En ausencia del presidente Joel Cruz Sosa, que asistió a una reunión de arquitectos del sureste del país, el Vicepresidente presidio la reunión de colegiados en la capital y previo a ella insistió que para dar una opinión hace falta conocer el proyecto total y esperamos que se vaya socializando y dando a conocer en su totalidad para saber la parte positiva y negativa de la obra a realizar en dos años para concluirla en el mes de julio del 2024.

"Estamos a la espera de una reunión de trabajo con el Secretario de Obras Públicas, Ángel Carlos Torres Culebro, para que nos presente el proyecto integral, ya lo solicitamos, y una vez que lo conozcamos entonces poder hablar del impacto que positivo o negativo".





Este tipo de obra no es necesaria, la gente se mueve de oriente a poniente, no de norte a sur / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Por su parte, el arquitecto José Luis Roque, expuso que el principal problema es la afectación a la imagen urbana, a los árboles que están en el exterior de Caña Hueca y Joyyo Mayu, de construirse la infraestructura, ya no vamos a ver árboles sino concreto, y va a afectar a la fauna existente, el ruido va a afectar a las aves.

Ahora que ya lo presentaron el proyecto, vamos a hacer un análisis como colegiados, son más de 2 kilómetros de infraestructura para enlazar a los dos libramientos y a su juicio, este tipo de obra no es necesaria, la gente se mueve de oriente a poniente, no de norte a sur, y en lugar de está propuesta habría que considerar el proyecto del colectivo Menos Puentes más Ciudad que ganó el tercer lugar de un concurso nacional que prevé la integración de un corredor biológico con los parques Tuchtlán, Joyyo Mayu y Caña Hueca.





Arquitectos están a la espera de una reunión de trabajo con el Secretario de Obras Públicas / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





También creemos necesario conectar el boulevard Los Laguitos con el boulevard Belisario Domínguez, hacer más vías de acceso, también conectar Los Laguitos con el libramiento norte, calles continuas, hay posibilidades para ello, lo que me preocupa es el impacto ambiental y el impacto de la imagen urbana, insistió.





Mientras tanto, otro miembro del Colegio de Arquitectos Chiapanecos Héctor Adolfo Tovar, consideró que no es una obra necesaria para la ciudad, hay otras cosas en lo que puede invertir esa cantidad enorme de dinero que la ciudad necesita, la obra como se plantea va a destruir parte de nuestro entorno, esa calle donde se prevé el desarrollo de la nueva infraestructura es muy angosta, 25 a 30 metros de ancho, que con un puente arriba cambiará la imagen y abajo podría quedar "totalmente muerto".





Circuito interior Chiapas de Corazón en Tuxtla / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





El demérito sería muy fuerte para los negocios de la zona, en cambio la circulación no se va a resolver, esos pasos a desnivel quedaron atrás hace 60 o 70 años, ciudades donde lo hicieron lo están demoliendo para recuperar espacios verdes, no es recomendable para la vialidad, lo que hay que mejorar es el transporte público, lo que ya se demostró que funcionó es el transporte en autobús, este tipo de obra no es funcionar, es mucha la inversión que el estado lo necesita.