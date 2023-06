Colectivo "Menos Puentes más Ciudad" exigen el derecho a una ciudad digna y ambiente sano

El Colectivo Menos Puentes más Ciudad está a la espera de la resolución de los juzgados colegiados en materia administrativa, en relación con los amparos promovidos en contra del dictamen de la presidencia municipal del abril de este año, que autoriza el trasplante de 582 árboles de las vialidades de impacto del proyecto de construcción del Circuito Interior Chiapas de Corazón, y contra las manifestaciones de impacto ambiental, que elaboró la empresa Soctón Construcciones y la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural.

Los representantes Joseliny Omar Díaz López y Porfirio Gómez, indican que los magistrados deben resolver conforme a derecho, esto implica proteger al medio ambiente sano a través de la suspensión definitiva del proyecto del Circuito Interior Chiapas de Corazón, que resuelvan el fondo del acto reclamado que consiste en la invalidez el dictamen del derribo, así como la manifestación de impacto ambiental documentos que no tienen mecanismo de consulta pública, ni estudios justificativos, ni se alinea a los planes de desarrollo de Tuxtla Gutiérrez.





Díaz Torres abundó que la exigencia a los magistrados es que resuelvan el fondo de los amparos presentados en contra del proyecto y la obra del Circuito Interior Chiapas de Corazón, tenemos alrededor de 40 amparos presentados, de los 30 tienen un recurso de revisión, los jueces los desecharon, la mayoría de ellos alegando la falta de interés legítimo, sin embargo nuestras leyes nacionales e internacionales ya contemplan el derecho al medio ambiente sano como un interés legítimo, un derecho que nos corresponde a todos y todas.

Los jueces lamentablemente todos los desecharon todos los amparos, aún los que tienen la suspensión definitiva, esto no significa que la suspensión se cancela, estás son definitivas mientras los amparos están en manos de los magistrados, siguen activas las suspensiones, lo que nosotros estamos pidiendo a los magistrados es que resuelvan ya los amparos, el tiempo para la resolución está corriendo y entre más breve sea el tiempo y más rápido lo hagan hay mayor garantía de que se protege el medio ambiente sano ya la movilidad en lo referente a la obra del Circuito Interior Chiapas de Corazón, agregado.

Esperamos que los magistrados confirmen la suspensión definitiva y se cancele definitivamente cualquier intención de construir un circuito interior y derribar 582 árboles, los siete jueces de distrito en Tuxtla Gutiérrez rechazando los amparos, los 40 amparos cayeron en distintos juzgados, el juzgado tres otorgó la la la mayoría de las suspensiones, aún con la suspensión después de desestimó el amparo por falta de interés legítimo, agregó Díaz Torres.

De acuerdo con Joseliny Omar Díaz si los juzgados no resuelven conforme a derecho, la última instancia será acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para buscar la reparación de la vulneración de los derechos humanos, el derecho humano al medio ambiente.

Otro elemento es que ni la Secretaría de Obras Públicas, ni en el ayuntamiento, nos han recibido para hacer nuestros, a parte de ello, tenemos un amparo más en contra de la Manifestación de Impacto Ambiental, tanto de Soctón Construcciones, como de la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural, explicado.

Por ahora sigue latente el riesgo y el daño a los tres parques, Joyyo Mayu, Caña Hueca y Tuchtlán, no conocemos el proyecto, la amenaza sigue, no oy den hacer nada porque hay tres suspensiones activas, hay rumores de que comienzan a realizar las licitaciones, comenzar a limpiar algunos terrenos que seran patios de maniobras, sin embargo, estamos protegidos bajo la figura de amparo y la suspension definitiva de tres amparos, dijo.

desea el Secretario de Obras Públicas, Ángel Carlos Torres Culebro, no nos recibe para exponer nuestros argumentos, no para recibir sus propuestas, no las conocemos, si persiste la violación a nuestros derechos humanos, a nuestro derecho humano al medio ambiente sano, puntualizó.

El Colectivo Menos Puentes más Ciudad está a la espera de la resolución de los juzgados colegiados en materia administrativa, en relación con los amparos promovidos en contra del dictamen de la presidencia municipal del abril de este año, que autoriza el trasplante de 582 árboles de las vialidades de impacto del proyecto de construcción del Circuito Interior Chiapas de Corazón.