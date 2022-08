Colonia Paso Limón con fuga de agua desde el 2020 y ni para cuando lo arreglen

Vecinos de la colonia Paso Limón denuncian la existencia de una fuga de agua en la esquina de la universidad Salazar, en la calle principal, el boulevard pasó Limón, misma que emana de la tienda comercial Oxxo; por lo anterior los habitantes la han reportado en múltiples ocasiones ya que es camino obligado para acceder a este lugar sin que el Smapa haga algo, mientras los vecinos de la tienda de conveniencia se deslindan de la situación ya que ellos no pagan la fuga de agua que lleva más de dos años apareciendo en este lugar.

Desde el pasado 2020 empezó a suscitarse este problema, aunque muchos pensaron que se trataba de algún vecino lavando muy constantemente o de algún tipo de lavado de autos que hacía que se llevara a cabo esta humedad, al paso de los meses se dieron cuenta de que se trataba de una fuga de una tubería por parte de la empresa Smapa.

Por ahora, dicha empresa se ha hecho cargo en un par de ocasiones comentan los vecinos del sitio, pues han mandado a arreglarlo en reiteradas ocasiones no obstante tal parece es un problema en cuanto a la calle, pues ante la menor vibración de la tierra o algún vehículo pesado que pase por dicho lugar nuevamente vuelve a separarse provocando dicha fuga.





Vecinos de la colonia Paso Limón denuncian la existencia de una fuga de agua en la esquina de la universidad Salazar / Foto: Daniel Maza | El Heraldo





Por ahora los colonos se han pronunciado con la empresa de agua que afirma que ya se ha arreglado y que por ahora se encuentran en otros asuntos antes de volver a revisarlo, según refieren. El más molesto por ahora es el checador de la ruta 46 Damian Domínguez, quien se tiene que mojar durante todos los días pues ahí se encuentra su sitio.

“Ya me he quejado miles de veces, estoy aquí desde hace un año y medio y nadie se toma esto en serio, no obstante los recibos de todos vienen caros; si está mal la calle como dicen los de Smapa ojalá que pronto vengan a arreglar las calles los de ayuntamiento para que esto no siga pasando” comentó.





Sobre la situación de igual afirma que ha hablado con los encargados del Oxxo pues en ese lugar donde comienza la fuga / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





Sobre la situación de igual afirma que ha hablado con los encargados del Oxxo pues en ese lugar donde comienza la fuga sin embargo afirma que ellos no tienen idea y que también se deslindan del problema pues no pagan el agua que se desperdicia.

“Es algo que tiene que generar conciencia en todos aunque no la paguen, hablé con los del Oxxo y se deslindaron, ojalá alguien pueda hacerse cargo pues ya van dos años que sucede esto en este lugar” finalizó.