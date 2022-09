Colonos de Patria Nueva serán sancionados si dejan la basura en días que no pasa el camión

Este mismo medio hace unos meses informó sobre la situación de la basura en colonia patria nueva, en donde vecinos hartos de los olores llegaron incluso a poner candado a los botes, situación que fue mal vista por otros e hicieron desprenderlos. Ahora, debido a las múltiples denuncias, se pusieron carteles en donde aseveran que si alguien deja sus desechos en los días que no son, serán multados.

La situación con los vecinos de la colonia Patria Nueva parece que no mejoró mucho en estos meses y es que los habitantes de las casas cerca a estos contenedores se han quejado debido al pésimo olor que estos adquieren cuando dejan desechos con un día de anticipación.

Por ahora aparecieron mensajes arriba de los contenedores por parte del ayuntamiento (quien se encarga de estos contenedores) en donde exhortan a los vecinos a no dejar basura los días que no pasa el camión (martes, jueves, sábado y domingo) pues en anteriores ocasiones dejaban su basura el sábado y pasaba tres días en el sitio, siendo una molestia no solo para los que viven cerca sino para todos, pues los olores eran muy fuertes.

Por ahora, aunque parezca mentira, la situación ha mejorado en estas semanas, sin embargo, no es del todo gracias a los carteles, sino más bien al esfuerzo de los habitantes de las casas aledañas pues afirman estar pendientes y cada que alguien intenta dejar basura, le dicen que aún no es día.





“No ha costado; si bien es cierto ya hay carteles, pero también hemos puesto de nuestra parte, el estar pendiente sobretodo en las noches cuando alguien intenta dejar sus desechos nosotros aparecemos y evitamos que lo hagan” Rodolfo Espinoza, vecino.

Cabe señalar que esta no es la única colonia en donde han aparecido los mensajes, pues se ha replicado en más colonias de la ciudad.