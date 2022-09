Colonias de Tuxtla cumplen una semana sin servicio de agua

Tras la reparación de la tubería brazo norte luego de la fuga, muchos colonos se habían alegrado debido a que por fin (tras un mes de no tener el servicio) el agua regresaría a sus hogares; sin embargo, hasta la fecha tal servicio no vuelve.

Este viernes se cumple una semana de la reparación de la tubería dañada del brazo norte de la capital; hasta el momento, luego de cinco días, muchas colonias siguen esperando el servicio y es que afirman que a pesar de lo mencionado por parte de la empresa en donde comentaban que quedaría para este lunes, todavía no se hace presente y siguen consumiendo pipas para poder realizar sus actividades.

“Llevamos dos pipas utilizadas en lo que va del tiempo sin tener agua; vecinos continúan esperando el regreso del servicio y han marcado, pero la respuesta es la misma, que va por tiempos y que ya se están regresando a todas las colonias, el problema es que a todas le dicen lo mismo por lo cual no sabemos qué pensar” Kevin Ordaz, vecino Las Lomas.





Al rededor de 20 colonias en Tuxtla siguen sin recibir su servicio tras la presunta reparación de la tubería del brazo norte pic.twitter.com/lJxHg7208o — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) September 21, 2022





Por parte de SMAPA, el Director General, René León Farrera anunció en la semana pasada que a partir de este lunes ya se empezaría a restablecerse el servicio y se vio en tres colonias (Patria Nueva, Paso Limón y san Cayetano” sin embargo, no se reflejó en toda la colonia, pues según vecinos, no todas las calles ya cuentan con el servicio.

“Las primeras calles si tienen agua, las de acá arriba no y así están mis papás también, solo están restableciendo las primeras calles pero todavía no se ha visto que el servicio vuelva en toda la colonia, si no llega el viernes tendremos que esperar otra semana” Agustín Caballero, Patria Nueva.

Por ahora, las personas se mantienen haciendo llamadas a las oficinas en busca de ser la próxima colonia en ser restablecida.

COLONIAS QUE SE MANTIENEN SIN EL SERVICIO DE AGUA

1. Las Lomas

2. Patria Nueva parte alta

3. Paso Limón parte alta

4. Centro

5. Potinaspak

6. San José Terán

7. Atenas

8. El Rosario

9. Capulines lll

10. Poma Rosa

11. Centenario

12. Sahop

13. San Cayetano

14. San Pedro progresivo

15. Jardines del pedregal

16. San Fernando (colonia)

17. Infonavit Rosario

18. Las granjas

19. Vida mejor