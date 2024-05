La desaparición de una tradición fotográfica por revolucionando tecnología

La tecnología y la inteligencia artificial están revolucionando la fotografía, dejando atrás tradiciones como las fotos de carita, una práctica común en generaciones pasadas.

Las fotos de carita, esas icónicas imágenes que solían capturar la inocencia de la infancia en estudios fotográficos, están desapareciendo rápidamente. Jaziel Pox, fotógrafo de estudio, explica que estas fotos ya no son solicitadas con la misma frecuencia que antes.

"Bueno, realmente, casi ya no se piden las fotos de carita. Tal vez una cada 3 a 6 meses, pero no es algo constante ni algo que consuma el cliente", comenta Jaziel Pox, quien ha visto cómo la demanda de este tipo de fotografías ha disminuido drásticamente.

Y es que la tecnología, especialmente de los teléfonos celulares con cámaras avanzadas y las herramientas de inteligencia artificial, ha transformado el mercado fotográfico. Sandra Morales, una cliente habitual, señala que la tradición de visitar estudios fotográficos para obtener estas fotos ya no es común.

"No, ya no, de hecho, ya se perdió bastante. Por lo general, ahorita todo es digital, por medio de la computadora o teléfono celular. Ahí es donde se descargan las fotos. Ya no es como antes, cuando se tenía la tradición de venir, sacar las fotos, recogerlas, arreglar a los niños y todo. Ahora la misma computadora organiza, limpia, quita los detalles y listo", explica Sandra.

Los fotógrafos de estudio han sentido el impacto económico de este cambio. Las ventas han disminuido hasta en un 60 por ciento, según Jaziel Pox, quien destaca que la calidad de una cámara profesional sigue siendo superior a la de un teléfono celular.

"Aquí en el estudio, principalmente se manejan fotografías de trámites infantiles, de credencial, título, diploma, y básicamente eso. Algún extra serían las fotos de carita, alguna restauración de una foto, o cosas así, pero ya no es algo que se venda constantemente. Incluso, para estas fechas ya debería de haber bastante movimiento, pero no es así", concluye Jaziel.

Esta transición refleja un cambio cultural y tecnológico que está redefiniendo cómo preservamos nuestros recuerdos. Mientras que la nostalgia por las fotos de carita persiste, la practicidad y conveniencia de la tecnología moderna parece haber tomado la delantera, transformando para siempre el paisaje de la fotografía tradicional.

