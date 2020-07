Comercios del centro no libraron la pandemia

Comercios del centro de Tapachula sufren para superar la crisis a causa de los meses de inactividad por pandemia del Covid-19.

Varios locales se mantienen cerrados, otros ya desocuparon y muchos más con lonas de se renta.

Anibal Núñez, secretario de la Asociación Civil de Empresarios y Comerciantes del Centro ( Procentro), manifestó que a algunos empresarios “se les acabó la posibilidad de pagar la renta, luz, agua, servicios básicos y pago de empleados”.

Una renta en el centro de Tapachula cuesta desde los cinco hasta los 20 mil pesos, cifra que varía dependiendo de la ubicación y características del local.

Por su parte, José Elmer Aquiahuatl Herrera, presidente de la Asociación de Comerciantes Establecidos y Propietarios de Inmuebles de Tapachula (Acepitap), explicó que varios comercios cerraron por las circunstancias económicas en que se encuentran, prácticamente en bancarrota.

En charla con un policía privado que cuida de algunos comercios en la 1a Avenida Poniente, señala que la pandemia ha pegado duro y aún es el comienzo.

“Mire, ese local de allí lleva ya casi tres meses cerrado y no lo abren, a mi se me hace que ya no lo van a abrir porque ya tardaron mucho, al lado hay otro local ya en renta y del otro lado uno que ya lo están limpiando”, resume el guardia.

El Procentro también ha criticado la desinformación que hay en torno a los supuestos apoyos que entregó la presidenta Rosa Urbina Castañeda, los cuales no han sido dados a conocer de manera estricta.