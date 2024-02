Conoce a Ivana: joven con displasia que ha superado obstáculos de vida

Ivana Lineth Macías Ortiz es una joven de 21 años de edad, nació de 6 meses y medio, con el tiempo comenzó a tener complicaciones, más adelante fue detectada con displasia de cadera, lo que hizo más complicado, pero no imposible su proceso de vida, en entrevista con su mamá Marisol de los Ángeles Ortiz Gordillo, nos cuenta un poco de su historia.

Desde que nació Ivana estuvo en una incubadora durante 2 meses, posteriormente le dieron de alta como una niña sana, pero Macías Ortiz se dio cuenta de que no podía caminar, al realizarse estudios le dieron el diagnóstico de parálisis cerebral espástica, por lo que en la búsqueda de mejoría se suscitaba todo lo contrario, en donde buscó ayuda en el CRIT Teletón de Tuxtla Gutiérrez, pero fue peor, por lo que busco ayuda con otros médicos quienes le detectaron que en realidad tenía displasia de cadera.

"Por medio de un familiar di con otro hospital en la Ciudad de México y fue paciente ahí 10 años, ahí le realizaron 2 cirugías, totalmente invasivas de cadera hacia abajo, aproximadamente fueron como 10 cortes", indicó.





Es de destacar, Ivana nunca dejó de estudiar, ni superarse, luego del diagnóstico médico perdió completamente la vista del ojo izquierdo, mientras que el otro ya lo estaba perdiendo, por lo que nuevamente llevó una serie de chequeos médicos, pero las ganas de superarse siempre han estado.

"La verdad nosotras no íbamos a seguir porque ha sido bien difícil, ha sido con el apoyo de mi otra hija y conmigo, o sea, que Ivana ha llevado dos años estudiando (...) aquí las tres trabajamos", dijo la mamá de Ivana.

Ivana no se ha dado por vencido, indicó que no ha sido fácil el ámbito estudiantil y laboral, ella estudia la carrera de Desarrollo Socioeconómico en línea. En sus planes no estaba estudiar esa carrera por los problemas de visión, pero tan solo le falta un año y 6 meses para concluir.

"Mi mamá me animó, mi hermana también y bueno, a lo mejor dije, si arriesgo gano con algo", recalcó Ivana.

Ivana únicamente vive con su mamá y su hermana, su padre no se hizo cargo de los gastos, por lo que para ella la figura de su papá no es importante, con ello, afirmó que no quería ser igual que él, sin estudios y sin ser alguien en la vida.

"Dije, no quiero repetir el mismo patrón de mi padre, entonces pues voy a arriesgar, que tal si gano y a parte porque mi mamá me apoyó y me hermana me apoya (...) ha sido muy padre, no fácil, pero tampoco imposible.

A pesar de tener capacidades diferentes, Ivana sigue adelante, actualmente trabaja en una pizzería de marca reconocida, donde afirma que en su trabajo ha tenido uno que otro problema por su condición, pero aseguró que no por eso la van a tratar como quieran.

Finalmente, la mamá de Ivana, así como ella, hacen un llamado a la sociedad para que sea empática con personas de este tipo, así como fomentar el apoyo entre las familias en estos casos, ya que la familia es el principal apoyo.