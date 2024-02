¿Cómo podemos salvar a los lomitos de la calle por altas temperaturas?

Las altas temperaturas que causa el cambio climático en Chiapas, donde se espera se prolongue el estiaje, ponen en riesgo a la salud de la fauna doméstica, los animales sufren sequías, no hay charcos de agua, hay incrementos de golpes de calor, cuadros complicados digestivos y cuadros complicados respiratorios, incluso hay enfermedades por fuertes corrientes de aire, alerta el doctor Orlando Chacón Gutiérrez, propietario de la Clínica Veterinaria Starpets, en Tuxtla Gutiérrez.

En entrevista, expuso que si bien es un arma de doble filo, habría que colocar un recipiente con agua fuera de casa, así como alimento, para que se pueda proteger la salud de los perros y gatos en la calle, aunque alerta que trae contra indicaciones por el riesgo de que algún animal enfermo contamine el agua y se expanda la enfermedad, lo ideal es que se hiciera alguna colecta de alimento en la colonia para dar atención a las mascotas en la vía pública.









Analiza que un factor que es a ayudando a disminuir la presencia de perros y gatos en la vía pública es que a través de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios en Tuxtla Gutiérrez se está realizando do campañas de esterilización gratuitas, eso es bueno porque si hay animales que se están reproduciendo constantemente se puede lograr la esterilización sin costo aunque habrá que tener precaución posteriormente a la cirugía, enfatizó el experto.

Considera que hace falta cultura, educación y conciencia para cuidar a la fauna doméstica, falta dedicación y respeto, hay que recordar que tener una mascota implica atenderla como si se tratara de una persona, deben tener éstas especies mayor cuidado, hay quienes dicen que no abandonan a sus mascotas pero las tierras en las azoteas, bajo el intenso calor, altas temperaturas, en riesgo de sufrir deshidratación, golpes de calor, decesos, el clima ha cambiado y el riesgo es mayor de fallecimiento, en la Clínica Veterinaria Starpets ha atendido pacientes oncológicos, está enfermedad va en aumento, como en las personas.

Perrito sentado en la banqueta de la calle buscando sombra ante las altas temperaturas en Chiapas / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

La gran mayoría de las personas no están vacunando a sus perros y gatos, hay enfermedades como parvovirus y moquillo hay de repente oleadas, no solo un animal se enferma, hay un gran contagio, hay enfermedades de garrapata, entre otras, que tienen importancia clínica y zoonotica, es muy complicado no atenderlos, está realidad en la fauna doméstica es resultado de nuestros actos, del abandono, y la sociedad debe hacer conciencia, así como los seres humanos sentimos calor y tenemos techo también los animales, recalcó el doctor Chacón Gutiérrez.





Esperamos cambio en la conciencia, que desde el Congreso del Estado se pueda crear una legislación para sancionar el maltrato animal, es un tema complicado, no ha servido de mucho la exigencia de la sociedad civil para atender con calidad a la fauna doméstica, hay que reconocer la urgencia de la salud clínica y a la vez, salud humana, hay un alto número de casos de abandono de fauna, en su unidad médica ha atendido heridas por maltrato, por abandono, agresión por machete, por proyectil de arma de fuego, por agua caliente, la crueldad es muy fuerte, parece inhumano pero existe.

Es multifactorial, se ha detectado que el problema comienza en el ambiente en el que se crece y desarrolla el servicio humano, psicólogos y psiquiatras documentan que los agresores seriales de la humanidad comienza con el maltrato animal, también hay una gran carga de frustración del ser humano y se desquitan con las mascotas, más bien son las asociaciones civiles las que realizan labores altruistas que atienden el abandono, la fauna necesita alimentación adecuada, cuidados adecuados, y lamentablemente no entendemos que necesita atención médica y económica, similar que una persona, apuntó.