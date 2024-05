¡Todo seguirá igual en Tuxtla! CNTE no obtiene avances en demandas

A 12 días del paro magisterial y plantón en la plaza central de Tuxtla Gutiérrez, en la mesa centralizadora se informa que no hay avances en la atención a sus demandas planteadas desde el día 15 de mayo durante la marcha estatal en la capital de Chiapas, la dirigencia estatal del magisterio de Chiapas que encabeza el profesor Isael González Vázquez, está al pendiente de los acuerdos nacionales y participando en las reuniones en la Ciudad de México.

Las demandas son incremento salarial, la reforma a la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), abrogacion a la actual ley del ISSSTE que quitó la posibilidad de jubilación las mujeres a los 28 años de servicios y los hombres a los 30 años, eliminó la posibilidad de tener una pensión solidaria, también se eliminó la bilateralidad con la reforma laboral y educativa en el 2013.

La presión ejercida por integrantes de la CNTE para atender lo que solicitan ha afectado más a pobladores que a las autoridades a las que se lo solicitan

En la mesa centralizadora no hay más información a los medios de comunicación puesto que las demandas no han cambiado informan, esto es, no se ha abrogado la reforma educativa, que regresen el papel que le corresponde al sindicato en la defensa de los derechos de las y los trabajadores, se pide participación en la comisión mixta.

Asimismo, se activen las plazas omitidas que genera un sufrimiento para muchos compañeros, reactivación de las plazas canceladas en Chiapas, la creación de cinco mil plazas en Chiapas, tres mil de ellas en el sistema de educación indígena, el pago a los maestros interinos, el funcionamiento de la Caja de Ahorro y el Fondo de Ahorro y Beneficio Social creados en el año de 1999 y que la recuperación de los préstamos que sean recuperados vía nómina.

Calidad en los servicios de salud del ISSSTE, en la actualidad existe desabasto de medicamentos, insuficiencia de equipos y de personal, exigen mejor infraestructura, uniforme gratuito para alumnos de todo el estado, pago de pensiones en salarios mínimos no en Unidad de Medida y Actualización, entre otras demandas.

