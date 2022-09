Congreso sin atender tema de seguridad en el primer año constitucional

La secretaria de la mesa directiva de la LXVIII Legislatura del Congreso del Estado, Fabiola Ricci Diestel , informó que uno de los temas pendientes y que les ocupará a partir del 1 de octubre con el inicio del segundo año de ejercicio constitucional, es una reforma que ayude a fortalecer la seguridad, la justicia, la prevención de delitos, la investigación, la protección a la fauna doméstica, el acervo cultural de Chiapas y sus municipios, ello coordinados con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad y Fiscalía General del Estado mejorar los marcos jurídicos en materia de seguridad, protección, prevención y penalidad.

Con los ayuntamientos tiene que hacerse un trabajo muy coordinado para mejorar la seguridad y la capacitación de sus elementos policiacos, en todos los municipios existe un promedio de 8 mil elementos, la capacitación de un elemento por año tiene un costo de 60 mil pesos en promedio, sin embargo, al concluir una gestión municipal y la llegada de una nueva administración se dan de baja a los elementos y se pierden los procesos de formación.

También puedes leer: Se resuelve conflicto de Teopisca, Congreso nombra a Josefa Sánchez presidenta [Video]

Necesitamos mayor estabilidad en el trabajo de las corporaciones policías municipales, como en sus procesos de capacitación, necesitamos mejores elementos, más preo arados, policías equipadas, con mejores instalaciones pero se necesita garantizar la continuidad de los procesos formativos, proteger las inversiones como establecer candados que evite el despido de policías a la llega de una nueva autoridad municipal.





A partir del 1 de octubre con el inicio del segundo año de ejercicio constitucional, se trabajará en una reforma que ayude a fortalecer la seguridad, la justicia, la prevención de delitos, la investigación, la protección a la fauna doméstica, el acervo cultural de Chiapas pic.twitter.com/daGrnrU9Mv — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) September 26, 2022





Siempre lo que se buscará es el bien común de la sociedad, por ello los presupuestos públicos para el estado y los municipios serán fundamentales, se trata de generar la capacidad operativa y financiera de las instituciones, estaremos pendientes a la propuesta que nos llegará del poder Ejecutivo en diciembre para tomar decisiones en cuanto al fortalecimiento de la hacienda pública.

Hasta el día Chiapas cuenta con las iniciativas aprobadas relacionadas con la protección civil, lo temas más relevantes siempre es y será la seguridad, en el que nos enfocaremos en materia legislativa buscando la protección de la sociedad, por ello se solicitará a los ayuntamientos que quienes se ocupen de estas responsabilidades sean las personas adecuadas y no sea una moneda de cambio, como la protección laboral a los elementos.





Fabiola Ricci Diestel , informó que uno de los temas pendientes y que les ocupará a partir del 1 de octubre con el inicio del segundo año de ejercicio constitucional, es una reforma que ayude a fortalecer la seguridad / Foto: Congreso del Estado





Son recursos que le cuesta a la ciudadanía y el que cada tres años se esté cambiando a los policías tiene un alto costo para cada municipio y para el estado, genera inestabilidad porque quienes ingresan no tienen los conocimientos, ni la capacitación, tenemos que cuidar mejor la seguridad y comenzará por la adecuada formación.

Por otra parte, con el Congreso de la Unión se trabajará el reglamento de los municipios en materia de seguridad para que a nivel federal porten tanto en el casco como en el chaleco, así como en la moto, el número de placa, porque se ha vuelto uno de los “modos operandi” del primer lugar en el uso de motocicletas, para poder regularizarlas se propuso que se porten el número de placas para que estén ben identificadas las personas que usan este instrumento.









Ricci Diestel comentó que en el Congreso del Estado no existe ninguna iniciativa relacionada con la interrupción legal del embarazo, tampoco aquella que garantice el derecho al cabio de identidad, ni para la unión legal entre personas del mismo sexo, “no hay iniciativa como tal presentada por alguno de los legisladores, mientras no exista, no se le pude dar un análisis, ni un dictamen que corresponda conforme lo solicite la sociedad”.

A través de distintas comisiones se analizan temas que quedaron pendientes del primer año de ejercicio constitucional de la LXVIII legislatura del Congreso del Estado, uno de los asuntos urgentes es concretar la reforma para castigar el maltrato animal, un sector de la sociedad plantea reformas al Código Penal para establecer una penalidad y proteger a la fauna doméstica, esperamos alcanzar consensos en lo inmediato, expuso la diputada local de Morena.





Fabiola Ricci Diestel , informó que uno de los temas pendientes y que les ocupará a partir del 1 de octubre con el inicio del segundo año de ejercicio constitucional, es una reforma que ayude a fortalecer la seguridad / Foto: Congreso del Estado





Finalmente, en el tema de feminicidios hay que seguir fortaleciendo los reglamentos necesarios y hacer un trabajo integral de prevención, en algunos municipios estamos en “focos rojos”, donde hay que trabajar fuertemente la prevención, principalmente en los 7 en los que en el 2017 se declaró la alerta por violencia en razón de género, a la vez, hay que fortalecer el trabajo familiar, la investigación, las sanciones y el castigo a los agresores.