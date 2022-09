Alertan de posibles enfrentamientos en Honduras de la Sierra

En Honduras de la Sierra alertan sobre posibles enfrentamiento entre pobladores que están a favor sostener el nuevo municipio y las localidades que están en contra, argumentan que se defienden intereses de grupos políticos, el presupuesto durante el 2020, 2021 y 2022 supera los 42 millones de pesos, no hay obras ni rendición de cuentas.

Señalan que efectivamente el poder municipal lo ostenta el grupo político que solicitó la remunicipalización, encabezado por Noé Pérez Morales, el mismo que fue nombrado como primer Concejo Municipal hace dos años, el que se quiso imponerse en las elecciones del 6 de junio del año pasado y que se perpetuo en el poder a través del actual Concejo que es encabezado por Elida Hernández Pérez, aunque quien gobierna es un varón, explicó Abel López Roblero, ex comisariado de Santo Domingo La Cascada e Integrante del bloque opositor del municipio de Honduras de la Sierra.

Desde el miércoles 21 de septiembre están retenidos el licenciado Gamaliel Pivaral Díaz, el ingeniero Rayder Estalin Pérez Morales e Iner Sandro Rivera, y exponen que la única posibilidad de su liberación es que sean desincorporados cuatro ejidos del municipio de Honduras de la Sierra, a la vez, ya que insisten que no permitirán realizar trabajos al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al Instituto Nacional Electoral (INE), ni al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), en ese territorio.





Abel López Roblero, ex comisariado de Santo Domingo La Cascada e Integrante del bloque opositor del municipio de Honduras de la Sierra / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





El 25 de abril del 2018, el Congreso del Estado creó el municipio Honduras de la Sierra tras separar a siete comunidades del municipio de Siltepec, el ayuntamiento de ese municipio impugnó el decreto 205 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que desahogó la controversia 234/2019, también impugnó la controversia 102/2018, sin embargo, el máximo órgano judicial del país desechó la demanda y creó el municipio 125 de Chiapas.

Fue en el primer trimestre del 2020 cuando el Congreso del Estado designó su primera autoridad a través de un concejo municipal encabezado por Noé Pérez Morales, quien se desempeñaba como comisariado del ejido Honduras de la Sierra, su primera elección municipal constitucional sería el 6 de junio del 2021, pero no se realizó, porque el Estado Mexicano no atendió la petición de disolver el nuevo municipio.





Debía asumir el 1 de octubre del 2021 la autoridad municipal pero fue nombrado un concejo municipal afín al grupo político que solicitó la remunicipalización, el 3 de abril debieron realizarse elecciones extraordinarias pero no se permitieron, no por capricho sino por negar el diálogo con las comunidades y seguramente las elecciones que de nueva cuenta ha ordenado el Tribunal Electoral del Estado tampoco no se van a realizar, la exigencia es respeto a los derechos de las comunidades, expuso en entrevista.

Para crear el municipio no hubo consulta ciudadana, no hubo consentimiento de la población, las comunidades Pablo Galeana, Cerro Perote, Santo Domingo La Cascada y Ángel Díaz, solicitan y exigen ser desincorporados de Honduras de la Sierra y ser reincorporados a Siltepec, su municipio de origen o en su caso pertenecer a Chicomuselo, municipio que les queda más cerca, estas localidades están al borde de un enfrentamiento con los ejidos Las Delicias, El Letrero y Honduras de la Sierra que sí están a favor del nuevo municipio.

López Roblero insistió que el pueblo ya no aguanta, está resistiendo hasta donde puede ante la pretensión por tercera ocasión consecutiva de realizar elecciones a miembros de ayuntamiento para Honduras de la Sierra, lamentablemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación no puso orden, no hay paz y tranquilidad, no por partidos políticos, sino por violar derechos de las comunidades y ante este escenario hay riesgo de enfrentamiento entre los cuatro ejidos en contra y tres a favor.