En Oxchuc, Frente Comunitario amenaza con manifestaciones

Habitantes de Oxchuc temen por la situación por la que pasa el municipio, argumentan que este conflicto puede originar hechos violentos como los que se registraron en el 2018 y en el 2021 en donde en el intento de nombrar a nuevas autoridades municipales las cosas se salieron de control y la violencia se presentó. En ambos hechos se registraron víctimas mortales.

Los habitantes de Oxchuc mantienen sus demandas, exigieron la liberación de 27 personas que se encuentran recluidos en el Amate y argumentan que están siendo procesados por un delito que no cometieron, por lo que exigen de manera urgente a las autoridades de justicia liberar a estas personas, advirtiendo que continuarán con su lucha.

También puedes leer: Buscan soluciones, comisión de habitantes de Oxchuc llegan al Congreso del Estado

Así también, exigieron la salida del Concejo Municipal que encabeza Luis Sántiz Gómez quien dicen fue nombrado de manera injusta por el congreso del estado, agregando que ya cumplió su mandato por lo que ya se debe de ir y se deberá nombrar a un nuevo presidente municipal por usos y costumbres, también señalan que las elecciones serán a mano alzada en la Plaza Central de este municipio.

Señalaron que ya no permitirán más agresiones por parte de los llamados María Tulukes, y exigen que se esclarezca de la cuenta pública de María Gloria y Norberto Sántiz ex presidentes municipales, por no comprobar más de 200 millones de pesos durante su administración, señalaron en un documento.

Por último los representantes de Oxchuc, advirtieron que en los próximos días si no liberan a los detenidos y si en los próximos días no hay una convocatoria para el nombramiento de las nuevas autoridades tomarán otras medidas más fuertes y responsabilizan a los gobiernos de cualquier enfrentamiento que se puedan registrar entre indígenas en el municipio de Oxchuc.