Bloqueos carreteros en Chiapas afectan al turismo: Marycarmen Ponce

Los sectores turísticos de Chiapas hacen un llamado al Estado mexicano a resolver los conflictos sociales y aplicar el Estado de Derecho, debido a que los bloqueos de las vías de comunicación están generando un gran daño a la economía y a la seguridad, lamentablemente inhiben la afluencia de visitantes, dijo la presidenta de la Filial Chiapas de la Asociación Mexicana de Agencia de Viajes (AMAV), Marycarmen Ponce.

Por ahora está tranquilo el turismo, pero esperamos que para el mes de diciembre no haya tanto bloqueo de las vías de comunicación, el último mes del año es una temporada muy buena, lamentablemente lo que en el pasado era esporádico, ahora todo el día, a cualquier hora y en el tiempo que sea se presenta obstrucción a las carreteras y eso nos afecta bastante, insistió la empresaria.

Lamentablemente, dijo, son tres carreteras estratégicas que se afectan, en el caso de las zonas Istmo - Costa y Soconusco la presencia en las caravanas de migrantes afectan, mientras que en el norte del estado entre San Cristóbal de las Casas y Palenque a la altura de Oxchuc nos afecta la obstrucción del tránsito que va hacia Villahermosa, lo mismo que la vía San Cristóbal de Las Casas – Comitán de Domínguez a la altura de Teopisca, que enlaza con Ciudad Cuauhtémoc.





En Teopisca y Oxchuc los bloqueos se han intensificado, interrumpiendo las vías San Cristóbal - Comitán y San Cristóbal - Ocosingo / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Para muchas agencias está descartado Comitán de Domínguez, quienes vuelan directo hacia Tapachula se le ofrece diversos destinos, por lo menos está más tranquila esa zona, afortunadamente los migrantes por la carretera causan menos impacto, por lo menos no hay riesgo de que agredan a los vehículos, dijo Marycarmen Ponce.

Detalló que se buscan alternativas para desplazarse por las carreteras hacia los distintos destinos turísticos aunque se gasta más en combustible, pero es la única manera, en las vacaciones de julio hubo pocas cancelaciones, muchos preferían cambiar su destino, en vez de venir a Chiapas los visitantes pedían que se les enviara a Oaxaca, Yucatán o Campeche u otros destinos nacionales.

No podemos presumir que Chiapas sea un estado seguro, no todo está bien, la afluencia turística no está excelente, la ocupación se espera mejor para diciembre, hay cotizaciones, esperamos que se confirmen, aunque por ahora es incierto, dependemos de la gente que bloquea, que se manifiesta, la mayoría de las empresas no vende Chiapas sino Huatulco, Rivera Maya y otros destino, así como paquetes nacionales e internacionales, la minoría sigue vendiendo el estado, expuso.