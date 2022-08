Menor da su versión, denuncia maltrato en la detención de 29 personas de Oxchuc

El pasado 19 de agosto, un grupo de habitantes tomaron la caseta de cobro ubicada en Chiapa de Corzo, en la carretera San Cristóbal - Tuxtla, tras varias horas de bloqueo, elementos policiacos acudieron al lugar para desalojar a los manifestantes, tras el operativo se logró detener a 29 personas, entre ellos dos menores de edad.

Al respecto, uno de los dos menores detenidos dijo en entrevista que durante la detención de 29 personas estos fueron golpeados y maltratados por los agentes estatales para después ser llevados a la Fiscalía dónde, los menores de edad rindieron su declaración y luego obtuvieron su libertad.

El menor entrevistado agregó que los 27 personas fueron trasladados al penal del Amate que se encuentra en Cintalapa y hasta el momento, los detenidos permanecen en ese penal. Varios habitantes de Oxchuc han exigido su inmediata libertad, ya que argumentan que sus demandas son justas.





Índico que ya presentó denuncia en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (FRAYBA), para que esta organización tenga conocimiento de las violaciones de Derechos Humanos que sufrieron por agentes estatales.

"Exijo mi libertad absolutoria ya que aún sigo en proceso de investigación, lo que quiero es que me dejen libre totalmente, porque yo no hice nada malo, yo ya estaba dentro del carro cuando me fueron a bajar los agentes, pido que sea yo libre totalmente, así como al otro menor", señaló.