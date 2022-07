Convivencia infantil en Tuxtla ¿Un lugar paranormal?

Hace un par de días una joven tuxtleca compartió su experiencia paranormal en el parque convivencia infantil que está ubicado en el oriente de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, ahí dejó en claro que había vivido sucesos extraños con unas famosas letras en el sitio, lo tenebroso es que la publicación se hizo viral en redes sociales y más personas compartieron sus anécdotas, esto denotó que son cientos de personas los que afirman que han visto algo raro en el sitio.

Las personas afirman que las vocales del abecedario que están puestas en el sitio suelen moverse de su lugar a pesar de que miden más de dos metros y de que están hechas de concreto, aún así, otros más refieren que la denominada “muñeca fea” comienza a llorar y sus llantos se escuchan en distintos puntos del lugar, en esto último, son varios que lo afirman por lo cual muchos comenzaron a creerles.





Todo inició con una publicación realizada por Amayrani García donde mencionó que al pasar por el parque logró notar como la figura de la letra A se encontraba en medio del parque y podía distinguir como se movía con sigilo, la joven optó por no dar importancia, su miedo fue cuando al día siguiente pasó por el mismo lugar y la letra no estaba allí.









Ante esto, varias personas comenzaron a reaccionar a esta publicación, compartiendo sus experiencias, muchos coincidieron en que la letras suelen moverse de lugar, incluso alguien mencionó que de niña tiene el recuerdo de que al interior del escenario del Teatro pudo encontrase con una cabeza, misma que desapareció cuando volvió a buscarla con su papá.





Varios usuarios compartieron sus historias en donde mencionan varias situaciones paranormales que les ocurrieron / Foto: Daniel | El Heraldo de Chiapas





Incluso, muchos mencionan que los vendedores suelen irse antes de que anochezca del lugar ya que suelen presenciar varios hechos paranormales o aseguran que se sienten vigilados por lo que prefieren evitar sustos e irse.





Por ahora el lugar ha sido muy popular y la gente se acerca a ver si pueden escuchar algo o a buscar su propia experiencia paranormal. El sitio oficial de convivencia no ha declarado nada en sus redes sociales y por ahora solo son los trabajadores del sitio quienes pide atentamente que no se haga más grande esto del tema paranormal pues afirma que mucha gente dejará de llevar a sus familias y bajarán las ventas, por lo cual exhorta a los ciudadanos a no jugar con este tipo de situaciones.





“Hemos trabajado aquí desde hace mucho, veníamos de niños y ahora venimos de grandes, es una situación que puede generarnos problemas pues vivimos de esto y si la gente deja de venir no nos van a consumir y vamos a tener que cerrar, vengan comprueben que no hay nada extraño y disfruten de este parque” Jorge Morales, vendedor.





Varios usuarios compartieron sus historias en donde mencionan varias situaciones paranormales que les ocurrieron / Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas





Así también nos cuentan que se habla de una niña que juega en su triciclo dentro del parque, un taxista comentó que dentro de ese parque a altas horas de la noche cuando él circulaba salía una niña con un triciclo, ya que supuestamente en ese lugar había fallecido una niña atropellada.

Si bien es cierto, real o falso, ahora la atención está sobre el parque pues lleva siendo tendencia en la ciudad en los últimos dos días y es que así como este espacio, hay otros más que afirman tener algún tipo de embrujo o que pueden llegar a vivir una situación paranormal.