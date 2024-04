Cruz Roja Mexicana Lanza Programa "Aportación Semilla 2024"

La Delegación Estatal de la Cruz Roja Mexicana presentó el programa denominado "Aportación Semilla 2024" que inicia con 300 mil pesos y se espera llegar a un millón 300 mil pesos, para estar en condiciones de garantizar la atención prehospitalaria que tiene un alto costo, solo las ambulancias tienen un costo de un millón 400 mil pesos, sin contar con el valor de mantenimiento que son muy caros.

El delegado Angel Tovar Serrano hizo un llamado a la población, a las instituciones públicas y privadas a ponerse la mano en el corazón para hacer sus donativos en razón del enorme gasto por servicios prehospitalarios y atención médica de lesionados, mientras que la Colecta Anual 2023 fue de 150 mil pesos el sostenimiento del hospital de la quinta norte en Tuxtla Gutiérrez es superior a un millón de pesos.

En la frontera con Guatemala se atienden a los migrantes con servicios médicos, con prioridades a los niños, niñas y adolescentes, entre otros programas y servicios que son gratuitos para la población, en la actualidad tenemos un aparato de Rayos X con 70 años de antigüedad pero ya está obsoleto y necesitamos uno nuevo que tiene un costo de muy elevado de un millón 200 mil pesos.

Municipios Reinicio de la colecta nacional de la Cruz Roja en San Cristóbal

El hospital de la Cruz Roja Mexicana en la quinta norte en el barrio Juy Juy nos cuesta un millón de pesos a jales, la mayoría de la gente no paga servicio y no la podemos negar, las ambulancias ya no son suficientes, por ello queremos un equipo de Rayos X que nos permita tener ingresos y canalizar los ingresos para la operación de las ambulancias que en la capital operan cuatro, unas 63 en todo el estado con 18 delegaciones.

Esa es la intención de crecer el programa Aportación Semilla 2024 de 300 mil pesos, por ello, los servicios de Rayos X de 700 mil pesos al año se nos va en los clientes que no pagan, por ello con el aparato moderno estaremos en posibilidad de cobrar más por este servicio.

La Colecta Anual de la Cruz Roja no nos alcanzará para mucho, se espera alcanzar al menos 150 mil pesos, ese fue el monto de la colecta 2023, por ello búscanos a empresas que aporten, ya tenemos 80 mil pesos, y esperamos que la suma siga creciendo para estar en posibilidades de reunir mucho más recursos económicos.

Salud ¿Dónde acudir si tengo tuberculosis en Chiapas?

Búscanos que el gobierno del estado nos dé una aportación que se otorgó hace diez años, a través del Refrendo Vehicular, la aportación anual viene siendo de un millón de pesos en dos aportaciones de 500 mil pesos, aunque hace más de diez años alcanzamos 3 millones de pesos con las que hace diez años tuvimos 10 ambulancias y construimos un gran Almacén Estatal en el Libramiento Norte de Tuxtla Gutiérrez.

Una ambulancia hora nos costaría dos millones de pesos 800 mil pesos, debe haber cuatro ambulancias por cada 100 mil habitantes, por lo tanto requerimos en Tuxtla Gutiérrez alimentos 32 ambulancias, en razón de una población aproximada de 800 mil habitantes.

La aportación deberá realizarse a nombre de la Cruz Roja Mexicana en el Banco BBVA 0443184889, con cuenta cable 012100004431848893, todas las donaciones son deducibles de impuestos, cualquier información con Ana Ivette Suárez Cruz, Coordinadora Estatal Estatal de Movilización de Recursos y al número 961 654 14 49.

¡Recibe las noticias a tu WhatsApp! Regístranos y manda la palabra ALTA ⬇️