Da inicio vacunación Covid-19 de menores en los IMSS de Tuxtla Gutiérrez

El Hospital General de Zona II del Instituto Mexicano del Seguro social (IMSS), es una de las unidades médicas de especialidades en Tuxtla Gutiérrez, debió iniciar vacunación contra el Covid-19 desde las ocho de la mañana, el módulo instalado en la entrada seguía esperando indicaciones más allá de las nueve de la mañana.

Personal del módulo no tenía información precisa del procedimiento a seguir para vacunar al sector de 5 años a 11 años con 11 meses de Chiapas, algunas mamás se acercaron a pedir información, estaba ahí un termo, jeringas, pero los supuestos responsables del módulo no sabían que hacer.





Empezamos la semana con excelentes noticias, hoy inicia la vacunación covid de niñas y niños de 5 a 11 años en varios estados del país 💉



Los menores deben ir acompañados de su papá, mamá o tutor. Recuerden que hay un registro previo👇🏽https://t.co/T7z91pFdfT pic.twitter.com/6PAN2ZCLR6 — Zoé Robledo (@zoerobledo) June 27, 2022





A las 10:00 horas ya habían nueve niños en espera de ser vacunados, el personal médico seguía en espera de indicaciones, esa fue la información, del personal a las madres que ya estaban desde antes de las 8 de la mañana, cómo fue la convocatoria de las instituciones del sector salud, se realizó el registro, datos de los niños y padres, número de teléfonos e indicaciones ante cualquier reacción.

Este lunes 27 de junio debió iniciar la vacunación a niñas y niños de 5 a 11 años, tal como lo marca la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS CoV2, en el estado se tienen contemplado instalar 154 puntos de inmunización en 91 municipios, un punto es el Hospital General de Zona II del IMSS.

Fue hasta las 10:30 cuando se aplicó la primera dosis, las mamás y papas ya esperaban desde antes de las ocho de la mañana, pidieron permisos en la escuela de sus hijos, aunque un poco tarde la atención, dicen que ahora sus menores están más protegidos con el biológico, la inmunización es con la dosis para pediatras de Pfizer, un sólo padre o tutor puede ingresar con los niños y niñas a las unidades médica, los padres y madres pueden registrar a sus hijos en la página mivacuna.salud.gob.mx.





El Hospital General de Zona II #IMSS, es una de las unidades médicas de especialidades en #TuxtlaGutiérrez, se esperaba la vacunación contra el #COVID19 para menores de 5 a 11 años desde las ocho de la mañana



Vía: Isaí López | El Heraldo de Chiapashttps://t.co/Bv9LLikID9 pic.twitter.com/efuai3DjrC — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) June 27, 2022





Anahí Díaz, dijo que con la vacunación contra el Covid-19 es muy importante para proteger la salud y la vida de los infantes, ahora que han vuelto las clases presenciales de importante estar bien protegidos, no podemos descuidarnos, no confiarnos, se nos reporta una disminución de casos positivos, es bueno, pero como papas debemos asumir la responsabilidad que nos corresponde llevando a nuestros niños a la vacuna.

De 21 a 42 días se aplicará la segunda vacuna con su respectivo comprobante, podría causar malestar estomacal y fiebre, que deberá ser atendido por un analgésico, de no ser así, en su unidad médica que le corresponde, explicó el personal médico del IMSS.

Este primer día de vacunación a menores es poca la afluencia, en las unidades médicas, la convocatoria de las autoridades y de las personas que ya vacunaron a sus niños es que haya sensibilidad para que la mayoría se vacunar para estar en condiciones de seguir venciendo la enfermedad.

Al ingresar al Hospital General de Zona II del IMSS en la capital no había aplicación de gel antibacterial, al solicitarlo a los elementos de la policía privada, dijeron "no tenemos", el enfermero del módulo de vacaciones a adulto si tenía un frasco pero no debía aplicar gel antibacterial y desatender a la población que era su responsabilidad, otros dispensadores de gel antibacterial están vacíos en el interior de la unidad médica no obstante la gran afluencia de adultos, sobre todo adultos mayores, en diversas áreas de atención.





Este primer día de vacunación anti Covid-19 a menores es poca la afluencia en el IMSS / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





En cambio, en el interior el Hospital General de Zona II del IMSS existe una copiadora particular que presta servicio a los derechohabientes, cada documento cuesta dos pesos, por momentos se forman grandes filas para reproducir sus documentos que les solicitan en trámites en diversas áreas de la institución, lo mismo que un negocio particular de café y uno más de agua, refrescos, gelatinas y yogurt.









UMF 25 del IMSS con mayor demanda de vacuna de menores









La Unidad Médica Familiar Número 25 del Instituto Mexicano del Seguro Social (MISS) en Tuxtla Gutiérrez, registra mayor afluencia de menores de 5 años a 11 años con 11 meses para la vacunación contra el Covid 19.

Don Martín Cruz, de la capital acudió con su hijo a la vacunación, hizo una invitación a los padres a acudir al llamado de las autoridades de salud porque el virus del Covid-19 sigue presente en el estado.





UMF 25 del IMSS con mayor demanda de vacuna de menores / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Comentó que en la historia de la humanidad somos a veces desidiosos, dejamos muchas cosas y asuntos pendientes para otro momento, pero en materia de salud no debemos esperar, sobre todo, porque la enfermedad existe, es real, grave si hay descuidos y con la vacuna le podemos hacer frente.

Mientras que la señora Tila López, que acudió con su nieta a la vacunación, comentó que es muy importante la aplicación del biológico para estar protegidos contra el Covid 19 y otras enfermedades.

Pidió a la población no dejar pasar está oportunidad para proteger a la infancia de los riesgos de la pandemia que afecta al estado desde febrero del año 2020, seguramente que hay que pedir un día de asueto en el trabajo y permiso en la escuela pero por la vida y la salud de las niñas y niños vale la pena.





Inicia #IMSSChiapas vacunación a menores de 5 a 11 años en 154 sedes de 91 municipios.



Conoce las sedes de vacunación: pic.twitter.com/lEMaBtp89y — IMSS Chiapas (@IMSSchiapas) June 27, 2022





A su vez, Adán López, también de la capital, dijo que esta pandemia ha afectado a la población, sigue presente el virus, nos ha afectado mucho y tenemos que ser insistentes en nuestras propias medidas de seguridad en salud.

El personal de salud ha colocado varios módulos de vacunación en la planta baja del edificio, ahí llegan los papás, se registran sus niños, presentan el documento de preregistro, preparan el los insumos y se aplica el biológico, el procedimiento es rápido, y el llamado es a proteger la salud.