Denuncian acoso laboral en Secretaría del Bienestar

Tuxtla Gutiérrez. Daysi Cortazar N denunció este jueves, ante los medios de comunicación, que es víctima de acoso laboral por parte de su jefe de área, Ricardo Alfonso Lara Trujillo, ambos trabajadores de la Secretaría de Bienestar, en las oficinas ubicadas en la colonia Lomas del Sur de Tuxtla Gutiérrez.

Cortazar González, precisó que esto comenzó cuando Lara Trujillo, jefe de área de recurso humanos, comenzó a tratarla diferente, quitándole actividades y privándola de servicios, así como haciéndole descuentos injustificados en la nómina de hasta tres mil pesos al mes, ante esto, ella presentó una queja en el área correspondiente.





Sin embargo, dicha queja no le favoreció, pues el acoso continuó y escaló a los insultos; "después de mi queja, ya había insultos por parte de él, ya eran groserías, que ninguna mujer debe aguantar, me volví a quejar y lo único que hicieron es cambiarme de oficina, pero me mandaron más lejos, lo hacen para aburrirme y que yo renuncié", explicó la denunciante.

En ese sentido, comentó que ya efectuó una denuncia ante las instancias correspondientes por esta situación, además de que el sindicato al que pertenece hará lo propio, "llevo 17 años trabajando aquí, nunca había pasado algo así, él (Ricardo Alfonso Lara Trujillo) llegó en 2019 y desde entonces comenzó el tormento para mí, como no accedí a lo que pedía, lo agarró personal contra mí", agregó.

La agraviada, dijo que agotará todas las instancias correspondientes, porque no se le hace justo que esta situación pase y que a Lara Trujillo no le hagan nada al respecto, aseveró, que sus compañeras de oficina también son acosadas por él, pero por miedo a perder el trabajo o tener algún descuento en nómina, no lo hacen.