Denuncian en conferencia de AMLO amenazas contra Héctor Montesinos

Hoy en la conferencia matutina, denunciaron y pidieron al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, que intervenga en el caso de la empresa llamada proactiva de olea.

En la denuncia han comentado que esta empresa ha generado un contaminación en los mantos freáticos, la cual ya le valió una recomendación de la interamericana de derechos humanos al Estado mexicano para que se intervengan.

Alrededor de 10 años mencionan que se han muerto 21 personas por contaminación, entre ellos 11 menores de edad.





Asimismo dieron a conocer que Héctor Montesinos, uno de los defensores ha sido hostigado e incluso tuvo que salir de Estado de Chiapas hacía Mérida Yucatán, ya que ha recibo incluso amenazas de muerte.

Esta empresa al parecer ha sido protegida desde el sexenio de ahora el cónsul en Orlando y Manuel Velasco Coello e incluso por el propio presidente municipal actual Carlos Orsoe Morales Vázquez, quien fue secretario de medio ambiente en ese sexenio.





Alrededor de 10 años mencionan que se han muerto 21 personas por contaminación, entre ellos 11 menores de edad./ Foto: Archivo | El Heraldo de Chiapas





La contaminación de esta empresa proactiva olea no solo ha afectado una parte de los mantos freáticos, si no también contamina el Cañón del Sumidero y las autoridades no han intervenido en el tema, incluyendo a la FGR, SEMARNAT, PROFEPA, CONAGUA.

Por lo que piden al presidente Andrés Manuel que intervenga, ya que la familia de Héctor se encuentra amenazada, presuntamente por el presidente municipal actual de Tuxtla, Gutiérrez.

A lo que AMLO respondió que va a intervenir en el caso, "ahora mismo le vamos a pedir a Alejandro Encinas que establezca comunicación con él".





Piden al presidente Andrés Manuel que intervenga, ya que la familia de Héctor se encuentra amenazada. / Foto: Archivo | El Heraldo de Chiapas





Dijo que la secretaria de medio ambiente María Luisa Albores le dará un informe luego de que se comuniquen con Héctor para saber la problemática de posible contaminación, haciéndoles llegar este informe y actuaran de inmediato si hay o no contaminación

Al finalizar la conferencia, menciono que estará en Palenque, ya que tiene que escribir y estará dos días, "necesito ver los árboles, escuchar los pajaritos y las guacamayas, me hace falta".