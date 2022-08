Engañan a niña en el Gómez Maza, se queda sin cirugía: padre de la menor

El señor Giovanni Antonio Carrascosa Ramos denuncia negligencia médica, discriminación y daños por parte de médicos del Hospital General Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza, de Tuxtla Gutiérrez, quienes le realizaron una mala cirugía a su hija Nicole Carrascosa y hasta el día de hoy se han negado hacer nuevamente la cirugía para atender un padecimiento que le aqueja.

Solicita a la Academia Nacional de Medicina, a la Organización Mundial de la Salud, al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, a l gobernador Rutilio Escandón Cadenas y al Congreso del Estado, su intervención por la inadecuada atención del personal del área de Ortopedia Pediátrica y Traumatología, de esa unidad médica.

En conferencia de prensa, dijo que su menor hija debió ser intervenida por ruptura de brazo, supuestamente ingreso a cirugía pero no hay tal operación, sigue con el brazo roto la menor, sin recibir la atención médica para su recuperación.

En la plaza central de Tuxtla Gutiérrez, dijo que el viernes 23 de abril su pequeña hija de seis años se fracturó un brazo al caerse de un árbol al estar jugando, por lo que fue trasladada al Hospital General Jesús Gilberto Gómez Maza, sin embargo, la institución no contaba con material para la intervención inmediata, clavos y tornillos.





La petición era que los familiares deberíamos conseguir el material para que lo pudieran operar el 29 de abril, el sábado 24 de abril la especialista Maritza González Hernández, operó a la mejor a quien el 26 le dieron de alta, añadió.

La indicación fue que la menor solo requería algunas curaciones diarias en la clínica más cercana para cicatrización, retiro de puntos y en cuatro semanas estaría bien, mientras que en consulta externa estuvo a cargo del doctor Pedro Pulido.

Sin embargo, expone que la menor no fue operada, no recibió la atención adecuada y sigue con el brazo fracturado, por lo que solicita la intervención de autoridades de alto nivel de gobierno para que reciba la atención justa y se sancione al personal que no la atención de manera profesional.