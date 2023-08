Francisco Falconi: un joven lleno de sueños que quedará en el corazón de todos sus amigos

Accidente carretero en Las Chopas acabó con la vida de un joven lleno de sueños y con grandes talentos musicales, Francisco Falconi Ugalde, "paquito" como todos le decían de cariño dejó una huella imborrable en el corazón de cada uno de sus amigos.

Isaí Toledo, uno de los jóvenes, amigo de él, cuenta que para el la amistad de Falconi era bonita, era un joven consejero, que le gustaba ayudar y con gran carisma. Por cuestiones de estudio tuvo que irse a Venustiano Carranza, pero Francisco nunca dejó de escribirle mensajes e invitarlo a los eventos. Su última platica con él fue en un campamento llamado "Piedra Angular", en donde fue invitado por él.

Francisco Falconi quedará en el corazón de todos sus amigos / Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas

Leonardo Toledo, integrante de la banda "Altar Worship" recordará a Francisco por las lecciones de vida que dejó a cada integrante de ese grupo musical, quien siempre les pedía excelencia en el trabajo.

"Recuerdo que antes de salir de viaje, estaba molesto con el porque llegaron tarde y no tenia ganas de hablar con él, pero me hizo una broma y con eso se me quito", dijo Leonardo.

Afirma que a paco no le gustaba ver una situación tensa o que se enojaron y para romper el hielo siempre hacia una broma y ya se les pasaba a todos.

Para Leonardo, Francisco era un joven que predicaba con la música, pero también tenía siempre las ganas de enseñarles, "tenía una manera muy inusual de transmitir lo que el quería en la música, si algo sonaba en Altar Worship era porque habia salido de el", mencionó, Leonardo.

Una joven quien fue su maestra de nombre Sharet Sánchez, dijo que conoció a Falconi cuando tenía cerca de 8 años, fue su alumno en la escuelita de la iglesia. "Paquito siempre llegaba con una pregunta inusual, extraña y siempre hacia que yo investigara para poder responderle", dijo Sharet.

Así también menciona que pese a la diferencia de edad y después de haber sido su maestra, Falconi fue su maestro, porque siempre tenía algo que enseñarle.

David Uziel Hernández Urbina, otro de los integrantes de la banda musical a la que pertenecía Falconi, contó que Paco era una persona apasionada por el servicio a Dios, que daba amor no solo para su familia, si no para sus amigos y la gente que lo rodeaba fuera de su círculo social.

Falconi era el ejemplo a seguir de los que lo conocieron, para Uziel era más que un amigo, su hermano pequeño, a quien seguirá amando; "Francisco me enseñó que no hay edad para cumplir tus sueños, no hay edad para cruzar fronteras, no hay edad para hacer lo que Dios quiere que hagas en su voluntad, me enseñó la pasión por el servicio, a amar a las personas coml Jesús nos amo a nosotros", abundó el Hernández.

De alguna manera la semilla que sembró Falconi en los corazones de sus amigos, familia y de todos los que lo rodean, seguirá perdurado, ya que fue un joven de excelencia y apasionado por lo que hacía, es así como lo recordarán cada uno de ellos.

Finalmente su familia se encuentra conmocionada luego de lo sucedido, quienes cada muestra de amor que les han dado, posteriormente comentan que sus restos serán depositados en el panteón municipal a las 2:00 de la tarde.