Despido injustificado a 56 personas de Chiapilla, trabajadores acuden al Congreso

Un grupo de trabajadores del ayuntamiento de Chiapilla acudió al Congreso del Estado para solicitar la intervención de la diputada Verónica Alcázar debido a los despidos injustificados de 56 personas en el municipio. Cristian Jiménez Mazariegos, presidente de la Unión de Productores de Caña de Azúcar y Maíz por el Desarrollo Rural Sustentable (Uprocam), encabezó la solicitud de ayuda.

"Pedimos a la diputada Verónica Alcázar que nos ayude a sacar este tema conforme a derecho, ya que esta gente me buscó porque querían accionar de otra forma. Yo les sugerí que buscaran maneras legales para resolverlo", explicó Jiménez Mazariegos. Los afectados sostienen que los despidos fueron orquestados por el presidente municipal, Valdemar Flores López, del Partido del Trabajo (PT), debido a la falta de apoyo a la candidatura de su esposa.

Trabajadores de Chiapilla acuden al Congreso del Estado, exigen justicia por despidos injustificados / Foto: Thiaré García / El Heraldo de Chiapas

José Domingo Mazariegos Gómez, trabajador del área de recolección de basura, relató su experiencia: "Nos despidieron sin pagarnos. El presidente se fue sin dar la cara y no recibimos ni aguinaldo. Nos corrieron porque no apoyamos a su esposa en la candidatura. Ahora, solo están trabajando personas de San Lucas, los macheteros. Vinimos a buscar a la diputada Verónica y nos prometió poner un abogado para que nos paguen."





Isamari Gómez Gómez, otra trabajadora afectada, compartió su situación: "Me despidieron el 7 de mayo por no apoyar la candidatura de la esposa del presidente. Fuimos despedidos 60 personas de manera injustificada. Nos corrieron sin siquiera pagarnos nuestras quincenas y aguinaldos. Incluso amenazaron a personas de la tercera edad y con discapacidad que si no apoyaban, les quitarían sus becas y apoyos."

La diputada Verónica Alcázar se comprometió a proporcionar un abogado para apoyar a los afectados y garantizar que reciban sus salarios y prestaciones adeudadas. "Estamos informando que ya estamos tomando cartas en el asunto y que hay personas que apoyaron externamente en otros partidos que ahora están siendo excluidas. Venimos a pedir el apoyo de la diputada y ella nos prometió mantenernos en contacto para ver qué otros asuntos podemos llevar posteriormente", agregó Isamari Gómez Gómez.

Cabe mencionar que dentro de los afectados hay, afanadoras, personal de limpieza, personal de Protección Civil, contralores, obras, entre otros.

Los afectados esperan que esta intervención permita resolver sus situaciones laborales y obtener justicia en sus casos, destacando la importancia de seguir vías legales para defender sus derechos.