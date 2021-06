Diputada pide la destituir al dirigente estatal de Morena, Ciro Sales Ruiz

La diputada local por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Patricia Mass Lazos, pidió la renuncia de Ciro Sales Ruiz, a la dirigencia estatal del partido por haberle causado tanto daño en el marco de los dos procesos electorales concurrentes, federal y local.

"Faltó operación política por parte del presidente de Morena en el estado, Ciro Sales, hemos sido respetuosos desde el Congreso del Estado, pero en el sus funciones ha quedado a deber y por dignidad debe renunciar al cargo; no lo quiere ni la militancia, ni lo queremos nosotros, ya que entregue este cargo. Que vergüenza con lo tampoco que ganamos".





Te interesa: Documenta Observatorio 4 casos de violencia contra candidatas





Un ejemplo del incumplimiento a los estatutos de Morena es el hecho de no haber comunicado a la militancia y simpatizantes del distrito electoral federal 02 con cabecera en Bochil, de que Patricia Mass Lazos, no era la candidata, a pesar de aparecer en las boletas electorales, sino Adela Ramos Juárez.

La propia Mass Lazos se ha encargado de informar que no es ella la candidata ni la diputada fedefal electa como la han estado felicitando, tarea que no le correspondía a ella si no al partido, pero es algo que tampoco le ha interesado aclarar al propio Ciro Sales Ruiz.

Dijo que tenemos en Morena una estructura muy competitiva con la que juntos pudimos constatar la extrema miseria en que se encuentran los municipios del distrito electoral federal 02, en pleno 2021.





La legisladora sustentó su exigencia indicando que "le causó enorme daño al partido en los proceso electorales federal y locales". / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Pidió hacer un análisis de lo que ha pasado en los dos procesos electorales, hubo muchas manos metidas en Chiapas, "es injerencia de manos extrañas, nacionales o estatales, no dejan de meter las manos en nuestro estado de Chiapas, por un puño de dinero nos venden en Chiapas, venden a nuestros hermanos indígenas, venden a las comunidades, eso es lo que sucede en Chiapas".

A eso le agregamos que tenemos gente en cargos importantes que son desconocedores de nuestro estado, pido a la dirigencia nacional que remueva a los que no funcionan, que cambien a los nefastos, a los que causaron agravios a la militancia, subrayó Mass Lazos.