Directivos del COBACH en Tuxtla mantienen reclamo de alto al hostigamiento laboral

El Sindicato de Directivos del Colegio de Bachilleres de Chiapas mantiene reclamo al director general, Jorge Luis Escandón Hernández, de que "le pare" al hostigamiento laboral que ha emprendido en contra de trabajadores de varios planteles, y que es una advertencia ante el posible cierre de plazas de personal de base.

El representante Alex Stalin Ocaña Duque, explicó que a pesar de la "tregua" que se había acordado en una mesa de trabajo con la mediación de la Secretaría de Gobierno, la participación de la Secretaría de Educación y la delegación de la Secretaría de Educación Pública, de mayo a la fecha, ha seguido "la persecución para despedir a trabajadores, al costo que sea quiere las plazas".

Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Tres compañeros del sindicato fueron cesados pero sigue la persecución, "no la entendemos el porqué, las causas", no obstante que el 27 de febrero de este año se firmó una minuta en la Secretaría de Gobierno para parar el hostigamiento el directivo insiste en que se le entreguen las plazas que ha solicitado al personal en los 338 planteles.

Lo que el personal aceptó es una cadena de cambios, no destitución o no cese, la tregua no la respeto Escandón Hernández, sigue reprimiendo a los integrantes del personal directivo, se consumaron despidos en Mapastepec, Venustiano Carranza y Huixtán, además, pretende realizar cambios sin sustento legal, los nombramientos salen con vigencia de un año cuando la Ley Organiza del COBACH señala que son cuatro años.

Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

El director del COBACH no está respetando la Ley Federal del Trabajo, a fuerzas quiere imponer la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, USICAMM, de manera injustificada, y ante la cerrazón lo que estamos pidiendo a la Secretaría de Educación Pública y al gobierno del estado la destitución del director Jorge Luis Escandón Hernández, insistió Ocaña Duque.

Los cambios de directivos los quiere realizar a modo, con convocatorias a modo, no respeta la Ley Orgánica del COBACH, se ha cerrado al diálogo, no da paso al diálogo, a la negociación y lo que se genera es una inestabilidad laboral en todos los planteles del sistema de educación media superior, destacó.

