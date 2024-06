Docentes de Chiapas viajan a Ciudad de México para mesa de negociación con AMLO

Tuxtla Gutiérrez.- Alrededor de mil docentes afiliados a la Sección VII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) salieron de la ciudad de a la Tuxtla Gutiérrez el dia de ayer por la tarde rumbo a la Ciudad de México para mostrar su respaldo a la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en una mesa de diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La movilización de los maestros, provenientes del estado de Chiapas, se ha organizado para ejercer presión y asegurar que las demandas del gremio educativo sean atendidas en el contexto de la transición gubernamental. Entre las principales exigencias se encuentran mejoras salariales, la regularización de plazas y la solución a conflictos laborales pendientes.

Previo a la salida, el secretario general de la Sección VII, Isael González Vázquez, destacó la importancia de esta reunión, señalando que es una oportunidad para avanzar en la agenda educativa del país. Además señaló que el gobierno del estado les ha negado el diálogo.

"La única posibilidad que se encontró, con la Comisión de la CNTE, la CNUN, fue una apertura con el presidente. En Chiapas totalmente cerrada la puerta del gobierno del estado, no hay ninguna llamada, no hay ningún mensaje. Ni siquiera nos menciona en las entrevistas de la prensa, no existimos para ellos" Dijo el Secretario de la SNTE-CNTE.

Se espera que este martes, maestros realicen movilizaciones en la capital chiapaneca para ejercer presión al gobierno federal y tener respuestas positivas al finalizar el día. Dependiendo de los resultados de esta reunión, la Asamblea Estatal decidirá que otras movilizaciones realizar.

